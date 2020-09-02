

5 طرق تكشف.. كيف تدعم حبيبتك في الأوقات الصعبة؟ 5 طرق تكشف.. كيف تدعم حبيبتك في الأوقات الصعبة؟

نمر جميعًا بلحظات من المعاناة في حياتنا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولكن ماذا يحدث عندما يستمر الحزن لفترة أطول من ذلك؟ خاصة إذا كان هذا الشخص تربطك به علاقة حب؟



بكل تأكيد سيحتاج حبيبك لدعمه للخروج من الأزمة التي يمر بها، ولكن كيف تساعده؟.. هذا ما يستعرضه "مصراوي" وفقا لموقع "askmen".



الاعتراف بأن شريكك يمر بوقت عصيب

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عندما يتعلق الأمر بمساعدة شريكك خلال الأوقات الصعبة، من المهم أن تدرك خطورة الموقف الذي تتعامل معه، كيف تفرق بين بضعة أيام سيئة وشيء أكبر يتطلب استجابة أكثر جدية؟وفقًا للدكتورة جانيت بريتو، أخصائية العلاقات الاجتماعية في هاواي، فعادة ما تكون هناك أدلة، قد تلاحظ أن شريكك يتصرف بشكل مختلف عما تعرفه عادة، كما تقول: "من المحتمل أنه نظرًا للموقف الصعب، قد تلاحظ أن سلوكيات شريكك تتماشى بشكل أكبر مع الاستجابة للأمر الخطير، هذا يعني أن شريكك قد يكون يواجه تهديدًا كبيرًا، وأن جهازه العصبي يستجيب بالمثل"، إذن كيف يبدو ذلك في الممارسة؟ من السهل تحديد التغيير الملحوظ في مزاجهم.عادة ما يكون الشخص السعيد حزينًا ومنطويًا، أو غريب الأطوار وسريع الانفعال"، كما تلاحظ تينا تيسينا، معالجة نفسية ومؤلفة كتاب "كيف نكون شركاء سعداء: العمل معًا".يتوقف شريكك عن الحديث معك عن الأشياء التي يتحدث عنها عادة، العمل والأصدقاء والأخبار، ويبدأ عادة في تناول مضادات الاكتئاب، لا يريد الاستيقاظ في الصباح أو التفاعل معك، أي تغيير ملحوظ حقًا في السلوك أو الموقف أو التواصل يمكن أن يشير إلى أن شريكك يواجه مشكلة.أيضًا، قد يكون شريكك ينام كثيرا، ويفوته العمل في كثير من الأحيان، وقد يواجه صعوبة في التركيز أو البقاء حاضرًا معك.كيف تساعد شريكك في الأوقات الصعبةإذا تعرفت على بعض العلامات المذكورة أعلاه، فمن المحتمل أنك تأكدت أن شريكك يمر بفترة صعبة، ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر بالنسبة له، فإن ما يمكن أن يكون أقل وضوحًا هو كيفية المساعدة بالضبط، عندما يتعلق الأمر بدعمها، سيتم تطبيق بعض المبادئ الأساسية، وهي:تحقق مما يحدثالخطوة الأولى هي التحدث إليه من أجل الحصول على كل المعلومات حول ما يحدث، تقول تيسينا: "توقف لحظة لمعرفة سبب اعتقادك أن شريكك يواجه صعوبة، هل قال شيئًا غريبا؟ ثم أجرِ محادثة صريحة، تقترح أن تقول، ألاحظ أنك تبدو متوترًا، ثم اشرح ما يمنحك هذا الانطباع، دون أن يبدو أنك تلومها على ذلك".لا تقلل من الموقفإن إحدى الصفات التي يتحلى بها الكثير من الناس عندما يعاني شخص آخر هي محاولة جعلهم يشعرون بتحسن من خلال الإصرار على أن المشكلة ليست بهذا السوء، وهذا خطأ كبيرا أن تقلل من الأزمة، لأنه من المحتمل أن تجعل أفعالك تشعر وكأنك تتجاهل مشاعره الحقيقية.بدلاً من تقليل الموقف إلى الحد الأدنى، تقول "بريتو" إنه من الأفضل أن تكون لطيفًا وأن تخبرهم أنه على الرغم من أنك قد لا تفهم تمامًا ما يمرون به، إلا أنك موجود من أجلهم ومتاح لمساعدتهم.اسأل كيف يمكن أن تساعدبمجرد تحديد المشكلة المطروحة، فإن الخطوة التالية هي طرح السؤال، ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة؟"، تعتقد "بريتو" أنه من المهم عدم فرض أفكارك الخاصة حول كيفية إصلاح الأمور على شريكك، الذي قد يشعر بأنه مرهق بما فيه الكفاية.تشرح قائلة: "من الأفضل أن تكون متاحًا لمساعدة شريكك، رغم أنه ليس من الجيد أن تكون انتهازيًا للغاية، من الأفضل أن تكون جذابًا، وأن تخبر شريكك أنك موجود من أجله إذا كان يرغب في الاعتماد عليك أكثر، من الأفضل دائمًا منحه الخيارات، حتى لا يشعر بالضغط ".لا تحاول خطف الأنظارعندما يتعثر شخص ما في أي علاقة، يمكن أن يشعر أنه يحظى باهتمام دائم دون أي اهتمام باحتياجات الطرف الآخر، سواء كان ذلك في محادثات مع أشخاص تعرفهم أو بينكما فقط، فمن الممكن أن تشعر بأن مشاكلهم تتفوق على كل ما تتعامل معه، ومع ذلك، هذا ليس سببًا جيدًا لمحاولة خطف الأنظار من خلال التركيز على مشاكلك.تقول "تيسينا": "لا تضيف مشاكل جديدة إلى أزمات شريكك، بدلاً من ذلك، اكتب المشاكل الحقيقية، وادعو شريكك للمساعدة في حلها".اعتمد على اللحظات الرومانسيةعندما تمر بفترة صعبة، قد يكون من السهل أن تشعر باليأس أو أنك غير محبوب، تتمثل إحدى الطرق للتغلب على هذا الأمر ومساعدة شريكك، هي أنك لا تفوت اللحظات الرومانسية، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى التخلص من أموالك من خلال إغراقهم بالهدايا باهظة الثمن، بل فهم الأشياء التي تجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون وتنفيذها.تقترح تيسينا: "قدم الأشياء التي يحبها شريكك، قم بإعداد الحلوى المفضلة لديه ، واشترِ بعض الزهور، واعرض إجراء محادثة فيديو مع الأصدقاء، اعرض، لكن لا تصر".