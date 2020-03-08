

أسعار العملات تسجل انخفاضا ملحوظا اليوم الخميس 3-9-2020 أسعار العملات تسجل انخفاضا ملحوظا اليوم الخميس 3-9-2020

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 3-9-2020 ، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.80 جنيه للشراء ، و15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.62 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.97 جنيه للشراء، 21.23 جنيه للبيع، مقابل 21.08 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.27 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل 49.37 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع .وواصل الدولار انتعاشه اليوم الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.ودفع الانتعاش العملة الأمريكية لترتفع نحو 1.3 بالمئة عن أدنى مستوى في 28 شهرا الذي بلغته مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء.ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يتماسك الدولار عند هذا المستوى لفترة طويلة، لكنه كسب بشكل واسع في آسيا وإذا واصل ذلك ستكون المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار لثلاث جلسات على التوالي منذ مايو.