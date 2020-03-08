أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام

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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1935 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 855 للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 732.85 جنيه

عيار 21: 855 جنيها

عيار 24 : 977.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6840 جنيها

السعر العالمي : 1935 دولارا


كان سعر الذهب سجل أمس الأربعاء هبوط بقيمة 9 جنيهات طوال اليوم في سوق الصاغة بمصر.

تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، كشف تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وكشف التقرير، أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.

وأثبتت التقرير، أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019

المصدر: اليوم السابع

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