شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الثبات ، خلال تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020.
وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.50 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.50 إلى 3 جنيه، والبصل من 2.25 إلى 3.75 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيه، والفاصوليا ما بين 12 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.
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التعليقات على أسعار الخضروات في سوق العبور الخميس 3 سبتمبر.. والطماطم بـ3 جنيهات
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