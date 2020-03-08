

أسعار الخضروات في سوق العبور الخميس 3 سبتمبر.. والطماطم بـ3 جنيهات أسعار الخضروات في سوق العبور الخميس 3 سبتمبر.. والطماطم بـ3 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الثبات ، خلال تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020.







وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.50 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.50 إلى 3 جنيه، والبصل من 2.25 إلى 3.75 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيه، والفاصوليا ما بين 12 إلى 16 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.

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وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 0.75 و2.25 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهًات.