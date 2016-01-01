حلو وحادق.. تعرفي على طريقة عمل الطحينة



طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة



تعد الطحينة من المقبلات الشهية التى يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وبأقل التكاليف ويمكن إدخال الطحينة فى العديد من الوجبات أيضا ونقدم إليك طريقة عمل الطحينة لأمهر الشيفات.



طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالمقادير



كوب طحينه

كوب زبادي

رغيف عيش شامي منقوع في ماء

كوب ماء

ربع كوب زيت

ربع كوب خل

ربع عصير ليمون

معلقه صغيره توم مفروم ناعم

معلقه صغيره شطه

ملح وكمون

للتقديم شبت مفروم

معلقه بابريكا

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طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالخطواتفي الكبه الكهربائية توضع كافة المكونات ويتم مزجهم حتي الحصول عالقوام المطلوب ويتم إضافة الطحينة والقليل من الزيت الزيتونوتزين بالكمون والبقدونسطريقة عمل الطجينة بالسمسم والسودانى والكاكو لغادة التلى.طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :2 كوب سكر بودرة2 كوب لبن بودرة1 و ربع كوب طحينة2 كوب مكسرات2 ملعقة كبيرة كاكاوطريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرةفى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسكفى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.