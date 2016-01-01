طريقة عمل مكرونة بصوص التونة ..فيديو



مكرونة بصوص التونة مكرونة بصوص التونة

المكرونة من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، تتميز المكرونة بأن يمكنك تقديمها لأفراد بأكثر من وصفة و طريقة مختلفة، لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصوص التونة من مطبخ الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص.



مقادير مكرونة بنا بصوص التونة

2 علبة تونة قطعة واحدة

نصف كوب فصوص ثوم

2 فلفل أحمر حار جوليين

نصف كوب بصل أحمر إيطالي جوليين

زيت زيتون

2 كوب طماطم مخلية

حبة فلفل أحمر حلو

2 ملعقة بابريكا

ملعقة جنزبيل بودرة

ملعقة جوزة الطيب

ملعقة سكر زعتر فريش

علبة أنشوجة بالزيت غير مصفاة

ملعقة كابر

ملعقة خل عنب

ملعقة خل بلسمي



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طريقة تحضير مكرونة بصوص التونة- يشوح البصل والفلفل الحار بدون تلوين في زيت الزيتون-يضاف الثوم المفدوغ-ثم تضاف الطماطم المخلية والفلفل الأحمر الحلو والتوابل الجافة وتسبك-يضاف الزعتر والأنشوجة بالزيت وتترك لتتسبك-ثم يضاف خل وسكروكابر والتونة المصفاه وتقلب وتخفض الحرارة وتغطى لمدة ٥ دقائق- تقلب مع المكرونة البنا المسلوقة وتقدم