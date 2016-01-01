طريقة عمل مكرونة بصوص التونة ..فيديو

المكرونة من الأطباق الشهية التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، تتميز المكرونة بأن يمكنك تقديمها لأفراد بأكثر من وصفة و طريقة مختلفة، لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصوص التونة من مطبخ الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص.
مقادير مكرونة بنا بصوص التونة
2 علبة تونة قطعة واحدة
نصف كوب فصوص ثوم
2 فلفل أحمر حار جوليين
نصف كوب بصل أحمر إيطالي جوليين
زيت زيتون
2 كوب طماطم مخلية
حبة فلفل أحمر حلو
2 ملعقة بابريكا
ملعقة جنزبيل بودرة
ملعقة جوزة الطيب
ملعقة سكر زعتر فريش
علبة أنشوجة بالزيت غير مصفاة
ملعقة كابر
ملعقة خل عنب
ملعقة خل بلسمي
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