طريقة سريعة لعمل الليمون المخلل

مخلل الليمون طبق أساسي لعشاق المخللات والحوادق, ولكن مع استغراقه الكثير من الوقت في التخليل يصبح تحضيره مرهقًا، لذلك سنتعلم اليوم أسرار نجلاء الشرشابي لتحضيره بسرعة مخلل وبخطوات بسيطة، وهي كالتالي:
1. السلق من أول وأهم الخطوات التي تساعد على تحضير مخلل الليمون السريع، حيث يعمل على تسريع تسويته وتشربه لخلطة التخليل بشكل جيد.
2. النقع وتغير مياه سلق الليمون لمدة ثلاث أيام قبل تخليله، ما يعمل على تسريع تسويته وتخليصه من طعمه المر، لهذا يجب الاهتمام بمرحلة تغيير المياه على الأقل لمدة يومين.
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