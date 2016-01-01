أثناء اتباع الرجيم نحترس من تناول بعض الأكلات التي تسبب في زيادة الوزن، وذلك لما تحتويه من سعرات حرارية عالية، وكنا نعتقد ان البطاطس هي أحد تلك الأكلات الممنوعة في الرجيم، ولكن الأمر في الحقيقة مختلفة تماما.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان البطاطس من الأكل المظلوم خلال اتباع الرجيم، حيث يمنع تناول البطاطس في فترة الرجيم اعتقادا بأنها تزيد من الوزن، إلا ان الامر غير صحيح، وليس له اي اساس من الصحة.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان البطاطس لا تسبب في زيادة الوزن؛ حيث ان البطاطس متوسطة الحجم تحتوي تقريبا على ١٦١ سعر حراري، و٤.٣جرام بروتين و٣٦.٦جرام كربوهيدرات، وفقيرة في الدهون.
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التعليقات على كلها علشان تخس.. حقيقة تناول البطاطس أثناء الرجيم وفوائدها
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