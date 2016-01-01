لمرضى السكرى.. معلومات مهمة عن تقنية العلاج بالفضة لتجنب البتر



مرضى السكرى مرضى السكرى

قال الدكتور رافت نجا استاذ الأوعية الدموية بطب الإسكندرية، أنه خلال السنوات الأخيرة ظهرت ثورة طبية لعلاج تقرحات الاقدام عند مرضى السكر بعد ظهور تقنية التترا سلفر "الفضة الرباعية النانونية " والتى تحمى من المضاعفات الخطيرة التى يسببها المرض مثل بتر طرف .



وأضاف التقنية الجديدة لعلاج القدم السكرى تقى المريض من بتر الاطراف، وتضبط مستوى السكر فى الدم وفحص الأطراف أهم طرق الوقاية، فتظهر في صورة نقصان في القدمين وصعوبة التئام الجروح. مشيرا إلى أن أخذ المحاذير يمنع المضاعفات ويبطئ وتيرة المرض.



وأوضح أن هناك عدة أمور يمكن أن تؤدي إلى زيادة في مستويات النمو ، والتمارين الرياضية بشكل منتظم ، فضلا عن الإقلاع عن التدخين نهائيا.

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وشدد على الفحص والعلاج الذاتي للقدم لانه يمثل حجر أساس في تركيز بمضاعفات القدم السكرى، إذا كان الدواء قد تم إنشاؤه ، إلا أنه يجب أن توضع علامة تجارية جديدة في العقار الجديد.ويعد الحفاظ على نظافة القدمين ، عن طريق غسلهما بشكل يومي ، والمواظبة على تجفيفهما خاصةً بين الأصابع احد آليات منع العدوى خصوصا عدوى الفطريات كما يجب فحص القدمين بشكل يومى قبل النوم.وتم اكتشاف أن المريض قد تحسن باستخدام تقنية معالجة رباعي أوكسيد الفضة وهي تقنية نانو فضة ، من الخلايا الجذعية إلى موقع الجرح من خلال طاقة الرنينية الكهرومغناطيسية ، ما يزيد من تركيز الخلايا الجذعية ، ومن ثم يؤدي إلى تحولها إلى الخلايا الجذعية لأنسجة الجلد ، فيعمت على تسريع عملية الشفاء وإلتئام الجرح ، و إبطاء النبضات الكهربائية ، مما يؤدى إلى تقليل الإحساس بالألم.