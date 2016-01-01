قال الدكتور رافت نجا استاذ الأوعية الدموية بطب الإسكندرية، أنه خلال السنوات الأخيرة ظهرت ثورة طبية لعلاج تقرحات الاقدام عند مرضى السكر بعد ظهور تقنية التترا سلفر "الفضة الرباعية النانونية " والتى تحمى من المضاعفات الخطيرة التى يسببها المرض مثل بتر طرف .
وأضاف التقنية الجديدة لعلاج القدم السكرى تقى المريض من بتر الاطراف، وتضبط مستوى السكر فى الدم وفحص الأطراف أهم طرق الوقاية، فتظهر في صورة نقصان في القدمين وصعوبة التئام الجروح. مشيرا إلى أن أخذ المحاذير يمنع المضاعفات ويبطئ وتيرة المرض.
وأوضح أن هناك عدة أمور يمكن أن تؤدي إلى زيادة في مستويات النمو ، والتمارين الرياضية بشكل منتظم ، فضلا عن الإقلاع عن التدخين نهائيا.
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التعليقات على لمرضى السكرى.. معلومات مهمة عن تقنية العلاج بالفضة لتجنب البتر
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