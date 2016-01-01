تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

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صورة الخبر: رجل الاعمال صلاح دياب
رجل الاعمال صلاح دياب


كشفت مصادر قضائية، انه تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص "لابوار"، بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11مليار و135 مليون جنية.

وكانت قد أفادت مصادر أمنية، أنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب في قضايا مخالفات بناء.

المصدر: elbalad

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