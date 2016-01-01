وكالة: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفيها 3 سنوات

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احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أكدت وكالة "موديز" العالمية أن لدى مصر مخزونا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأوضحت وكالة "موديز" اليوم الأربعاء، أن تصنيف مصر الائتماني عند بي 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

وقالت إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية وتتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية، ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية.

المصدر: youm7

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