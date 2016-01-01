تشهد الآن صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بعد توزيعهما داخل لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2020.
من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة، يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة للتأكد من تطابقها مع الامتحان التي يمتحنه الطلاب حاليا، لتحديد هوية ومكان ناشرها ومصورها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتنتهي اليوم، الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.
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التعليقات على تداول أسئلة امتحان الدور الثاني لـ أحياء واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا
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