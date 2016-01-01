تداول أسئلة امتحان الدور الثاني لـ أحياء واستاتيكا وفلسفة الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

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صورة الخبر: صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي
صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي

تشهد الآن صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بعد توزيعهما داخل لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2020.

من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة، يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة للتأكد من تطابقها مع الامتحان التي يمتحنه الطلاب حاليا، لتحديد هوية ومكان ناشرها ومصورها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتنتهي اليوم، الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) اليوم، الأربعاء، الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

كانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 انطلقت من يوم 22 أغسطس 2020 .

المصدر: elbalad

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