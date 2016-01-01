مجلس أمناء ليسيه بورسعيد يستنكر ويطالب بحل مجلس إدارة المدرسة لانتهاكه العملية التعليمية



ليسيه الحرية ليسيه الحرية

استنكر مجلس أمناء ليسيه الحرية ، برئاسة د.محمد سالم ، عميد كلية التربية ، رئيس المجلس ، مانشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي من تحويل مديرة المدرسة والمدرسين إلى النيابة العامة في شأن التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف .



وقال الدكتور محمد سالم رئيس المجلس، ان هذا يضر بسمعة المدارس ، ويهدم إستقرارها ، ويشعر المعلمين بعدم الأمان الوظيفي الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية بالمدارس .



وشدد الدكتور محمد سالم فى تصريحات خاصة ، علي انه ينبغي عدم التداخل في الإختصاصات ، لان هذا الموضوع يخص فقط التوجيه المالي والاداري ، وأن المسؤل عن العملية التعليمية طبقا للقانون مجلس الأمناء.

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وأكدالدكتور محمد سالم أنه لم يتأكد من صحة مانشر ، وأهاب بالاعلام البيان قبل النشر ، وأنه ينبغي الحفاظ على سمعة المدارس وليس الإضرار بها وقال الدكتور محمد سالم ان مجلس الامناء يدعم النظام الإداري والتعليم بالمدارس لصالح العملية التعليمية بها ، وسوف يتخذ من الإجراءات مايوقف مايتم من تصرفات غير مسئوله .وأكد رئيس مجلس امناء المدرسة انه جارى اعداد مذكرة تفصيلية للعرض على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحل مجلس الادارة نتاج مايقترفه من انتهاكات ضد ادارة المدرسة و المعلمين والعملية التعليمية بدعوى انهم ملاكوتعجب رئيس مجلس الامناء من لفظ ملاك و الذى يستبيح به مجلس الادارة الحالى تصرفاته لخرق القانون مؤكد ان المدرسة ملك لهيئة المعاهد القومية ووزارة التربية و التعليماستنكر مجلس أمناء ليسيه الحرية ، برئاسة د.محمد سالم ، عميد كلية التربية، رئيس المجلس، مانشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الااجتماعي من تحويل مديرة المدرسة والمدرسين إلى النيابة العامة في شأن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف.وقال الدكتور محمد سالم رئيس المجلس، أن هذا يضر بسمعة المدارس، ويهدم استقرارها، ويشعر المعلمين بعدم الأمان الوظيفي الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية بالمدارس.وشدد الدكتور محمد سالم فى تصريحات خاصة على أنه ينبغي معرفة الأختصاصات، وعدم التداخل في الاختصاصات، لأن هذا الموضوع يخص فقط التوجيه المالي والإداري، وأن المسؤل عن العملية التعليمية طبقا للقانون مجلس الأمناء.وأكدالدكتور محمد سالم أنه لم يتأكد من صحة مانشر، وأهاب بالاعلام البيان قبل النشر، وأنه ينبغي الحفاظ على سمعة المدارس وليس الإضرار بها وقال الدكتور محمد سالم ان مجلس الأمناء يدعم النظام الإداري والتعليم بالمدارس لصالح العملية التعليمية بها ، وسوف يتخذ من الإجراءات مايوقف مايتم من تصرفات غير مسئوله .وأكد رئيس مجلس امناء المدرسة انه جارى إعداد مذكرة تفصيلية للعرض على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحل مجلس الادارة نتاج مايقترفه من انتهاكات ضد إدارة المدرسة و المعلمين والعملية التعليمية بدعوى انهم ملاك.وتعجب رئيس مجلس الأمناء من لفظ ملاك و الذى يستبيح به مجلس الإدارة الحالى تصرفاته لخرق القانون مؤكدا أن المدرسة ملك لهيئة المعاهد القومية ووزارة التربية والتعليم.