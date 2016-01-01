مجلس أمناء ليسيه بورسعيد يستنكر ويطالب بحل مجلس إدارة المدرسة لانتهاكه العملية التعليمية

ليسيه الحرية
استنكر مجلس أمناء ليسيه الحرية ، برئاسة د.محمد سالم ، عميد كلية التربية ، رئيس المجلس ، مانشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي من تحويل مديرة المدرسة والمدرسين إلى النيابة العامة في شأن التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف .
وقال الدكتور محمد سالم رئيس المجلس، ان هذا يضر بسمعة المدارس ، ويهدم إستقرارها ، ويشعر المعلمين بعدم الأمان الوظيفي الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية بالمدارس .
وشدد الدكتور محمد سالم فى تصريحات خاصة ، علي انه ينبغي عدم التداخل في الإختصاصات ، لان هذا الموضوع يخص فقط التوجيه المالي والاداري ، وأن المسؤل عن العملية التعليمية طبقا للقانون مجلس الأمناء.
وأكدالدكتور محمد سالم أنه لم يتأكد من صحة مانشر ، وأهاب بالاعلام البيان قبل النشر ، وأنه ينبغي الحفاظ على سمعة المدارس وليس الإضرار بها وقال الدكتور محمد سالم ان مجلس الامناء يدعم النظام الإداري والتعليم بالمدارس لصالح العملية التعليمية بها ، وسوف يتخذ من الإجراءات مايوقف مايتم من تصرفات غير مسئوله .
وأكد رئيس مجلس امناء المدرسة انه جارى اعداد مذكرة تفصيلية للعرض على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحل مجلس الادارة نتاج مايقترفه من انتهاكات ضد ادارة المدرسة و المعلمين والعملية التعليمية بدعوى انهم ملاك
وتعجب رئيس مجلس الامناء من لفظ ملاك و الذى يستبيح به مجلس الادارة الحالى تصرفاته لخرق القانون مؤكد ان المدرسة ملك لهيئة المعاهد القومية ووزارة التربية و التعليم
استنكر مجلس أمناء ليسيه الحرية ، برئاسة د.محمد سالم ، عميد كلية التربية، رئيس المجلس، مانشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الااجتماعي من تحويل مديرة المدرسة والمدرسين إلى النيابة العامة في شأن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف.
وقال الدكتور محمد سالم رئيس المجلس، أن هذا يضر بسمعة المدارس، ويهدم استقرارها، ويشعر المعلمين بعدم الأمان الوظيفي الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية بالمدارس.
وشدد الدكتور محمد سالم فى تصريحات خاصة على أنه ينبغي معرفة الأختصاصات، وعدم التداخل في الاختصاصات، لأن هذا الموضوع يخص فقط التوجيه المالي والإداري، وأن المسؤل عن العملية التعليمية طبقا للقانون مجلس الأمناء.
وأكدالدكتور محمد سالم أنه لم يتأكد من صحة مانشر، وأهاب بالاعلام البيان قبل النشر، وأنه ينبغي الحفاظ على سمعة المدارس وليس الإضرار بها وقال الدكتور محمد سالم ان مجلس الأمناء يدعم النظام الإداري والتعليم بالمدارس لصالح العملية التعليمية بها ، وسوف يتخذ من الإجراءات مايوقف مايتم من تصرفات غير مسئوله .
وأكد رئيس مجلس امناء المدرسة انه جارى إعداد مذكرة تفصيلية للعرض على اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحل مجلس الادارة نتاج مايقترفه من انتهاكات ضد إدارة المدرسة و المعلمين والعملية التعليمية بدعوى انهم ملاك.
وتعجب رئيس مجلس الأمناء من لفظ ملاك و الذى يستبيح به مجلس الإدارة الحالى تصرفاته لخرق القانون مؤكدا أن المدرسة ملك لهيئة المعاهد القومية ووزارة التربية والتعليم.
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