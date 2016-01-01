احذر الإفراط في تناول الزنجبيل يدمر جهازك الهضمي



الزنجبيل الزنجبيل

على الرغم من فوائد الزنجبيل على الصحة إلا أن الإستهلاك المفرط قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية على الكلى والكبد والضغط إليك أبرز فوائد وإضرار الزنجبيل يقدمها موقع هيلث لاين



كثرة التبول

قد يؤدي الاستهلاك المفرط لشاي الليمون والزنجبيل إلى كثرة التبول، وبالتالي ، قلل من تناول هذا المشروب إذا كنت تعانى من مشاكل فى الكلى



تقلصات في المعدة

تشير الأبحاث إلى أن شاي الزنجبيل بالكركم قد يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًاإذا تم تناول الزنجبيل بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب الإسهال بسبب غنى الجنزبيل بمركبات Gingerols، التى تسرع مرور الطعام عبر الأمعاء وقد تسبب الإسهال.

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علاج السكرىقد تنخفض نسبة السكر في الدم كثيرا فمن المعروف أن الزنجبيل يساعد في علاج مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، فإن تناوله مع أدوية السكري قد يسبب مشاكل و قد يعزز الزنجبيل من آثار الدواء ويسبب خفض نسبة السكر في الدم بشكل مفرط.اضرار الزنجبيل على الكبديحفز الزنجبيل إفراز الصفراء مما يفيد الهضم، ولكن إذا كانت معدتك فارغة ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تحفيز المعدة ، مما يؤدي إلى ضيق في الجهاز الهضمي واضطراب في المعدة والكبديُعتقد أن الزنجبيل يحتوي على مركبات تشبه الكابسيسين الذى يهيج المعدة ، مما يجعلها تنتج المزيد من الأحماض. قد يجعلك هذا تشعر بعدم الاستقرار ومع ذلك ، تشير بعض الأدلة إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد بالفعل في علاج اضطراب المعدة .