احذر الإفراط في تناول الزنجبيل يدمر جهازك الهضمي

على الرغم من فوائد الزنجبيل على الصحة إلا أن الإستهلاك المفرط قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية على الكلى والكبد والضغط إليك أبرز فوائد وإضرار الزنجبيل يقدمها موقع هيلث لاين
كثرة التبول
قد يؤدي الاستهلاك المفرط لشاي الليمون والزنجبيل إلى كثرة التبول، وبالتالي ، قلل من تناول هذا المشروب إذا كنت تعانى من مشاكل فى الكلى
تقلصات في المعدة
تشير الأبحاث إلى أن شاي الزنجبيل بالكركم قد يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًاإذا تم تناول الزنجبيل بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب الإسهال بسبب غنى الجنزبيل بمركبات Gingerols، التى تسرع مرور الطعام عبر الأمعاء وقد تسبب الإسهال.
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