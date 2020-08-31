الدينار الكويتى الأعلى سعرا .. أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
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وصل سعر الدينار الكويتى 49.39 جنيه للشراء و 52.17جنيه للبيع .
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