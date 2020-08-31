سعر الذهب فى مصر اليوم وعيار 21 يسجل 864 جنيها

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سعر الذهب فى مصر اليوم وعيار 21 يسجل 864 جنيها

ننشر اسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020 وفقا لموقع gold price today

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة من 987 الى 992 جنيه

سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا من 864 الى 868 جنيها .

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وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها للجرام بين 741 و 744 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب 6939جنيها.
وسجل السعر العالمى للذهب 1970 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

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