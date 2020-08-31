

البورصة المصرية تخسر 5,2 مليار جنيه بختام التعاملات البورصة المصرية تخسر 5,2 مليار جنيه بختام التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات شهر سبتمبر اليوم الثلاثاء ، على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية والثانوية تحت وطأة جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الاسهم خلال شهر أغسطس الماضي ، كما خسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنحو 1.16% ليغلق عند مستوى 11233 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 1.22% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة، بينما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنحو 0.6% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنحو 0.96% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنحو 1.13% ليغلق عند مستوى 2732 نقطة.

