

محدث.. الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع الدولار محدث.. الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع الدولار

مباشر: قلصت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي لكنها سجلت أعلى مستوى في أسبوعين



واستفاد المعدن الأصفر خلال التعاملات من تراجع الدولار الأمريكي بقوة لأدنى مستوى في أكثر من عامين، لكنها قلصت مكاسبها مع تحول الورقة الخضراء للارتفاع.



ويتلقى الذهب الدعم مؤخرا من نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد الذي يشير إلى أن معدلات الفائدة ستظل بالقرب من الصفر لفترة طويلة.

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وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 19 شهراً، كما صعد الإنفاق على البناء الأمريكي بأقل من التوقعات.وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.02 بالمائة أو ما يعادل 30 سنتاً ليصل إلى مستوى 1978.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 18 أغسطس/آب الماضي.وكان المعدن الأصفر سجل مستوى 2001.20 دولار للأوقية خلال التعاملات.وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1970.20 دولار للأوقية.وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.2 بعد أن سجل مستوى 91.74 في وقت سابق من التعاملات.