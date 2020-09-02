

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2/9/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2/9/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

ما زال مواليد برج العذراء يحتفلون بأعياد ميلادهم، ذلك البرج الترابي الذي يتصف مواليده بقدرتهم على التكيف مع ما حولهم من ظروف، فضلًا عن نقدهم الدائم لكل ما يحدث حولهم، رغبة في تسليط الضوء على شخصيته، وهو مولود دقيق وعملي ويسعى دائمًا نحو الكمال اعتمادًا على ذكائه، وإذا كنت من عشاق متابعة الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، يقدم لك "اليوم السابع" هذه الخدمة بشكل يومى يمكنك متابعتها.



حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكافأة في العمل

"اليوم السابع" يقدم لمولود برج الميزان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، برج الميزان عاطفى، طيب، ناعم ولطيف ولكن إذا غضب منك فعلم أنه لا يثق بك مرة ثانية، ومن مشاهير هذا البرج ملحم زين



ملحم زين

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

تتلقى مكافأة أو ترقية فى العمل بعد طول انتظار، وتشعر أن الحظ يحالفك هذه الأيام، استغل الفرصة فى إحراز المزيد من التقدم، وابدأ فى التقدم فى العمل خطوة بخطوة.

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ولكن سيكون لديك القدرة على تجاوزها بكل سهولة، ستتمكن من تتخلص من العصبية والتوتر التي تفرض نفسها عليك، وسيكون لديك القدرة على تحقيق حلملك .حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفىمررت بالعديد من المشكلات الأسرية الفترة السابقة، وكان لها تأثيرا سلبيا على علاقتك بشريك الحياة، لذلك يفضل أن تبتعد قليلاً عن بعض الأزمات والضغوط حتى تعيش معه حياة هادئة.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحيتتعامل مع الآخرين بشكل عصبي وتوتر شديد، وهذا يؤثر على صحتك ويبعدهم عنك، فحاول أن تتحلى بالهدوء ولا تنجرف في عصبية لا فائدة منهاتوقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبلةقد تشهد الكثير من التغيرات على الأصعدة المهنية والعائلية والصحية، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، لكن عليك مراعاة صحتك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافِ من النوم الهادئ، الجميع ينبهك حاول أن تستمع لهم.حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. فكر قبل أن تتحدث"اليوم السابع" يقدم لمولود برج العذراء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، أصحاب برج العذراء واحد من 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صحتك من جديد.توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الحوتيتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك العاطفية نتيجة حرصك على الاستقرار والعيش مع الحبيب.حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. واجه الواقعيقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وبرج السرطان من الأبراج المائية ويتصف مواليده بالحنان والطيبة والهدوء والمثابرة وسرعة البديهة، ومن مشاهير برج السرطان فان ديزل.فان ديزلحظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنىيجب أن لا تتسرع فى الحكم على الأمور، وفكر بعقلك قبل إتخاذ أى قرار مصيرى فى حياتك المهنية، حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك، فى المستقبل.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفىيجب أن تقف على أرض الواقع عند التعامل مع الشريك ولا تطلب منه أكثر من طاقته، حتى لا تقع خلافات بينكما وتستمر لفترة طويلة و تنتهى بالانفصال.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحىيجب أن تمارس رياضة الجرى بانتظام لتشعر بالنشاط والحيوية وتحرق الدهون الزائدة التى تعانى منها منذ فترة طويلة، نتيجة إفراط فى تناول السكريات.توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلةيتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك الصحية، نتيجة حرصك على اتباع تعليمات الطبيب .حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تستمع للآخرين"اليوم السابع" يقدم لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، يتميز أصحاب هذا البرج بالصبر فإنهم لا يعرفون اليأس، يعشقون العمل ويتفانون فيه ويتقنونه جدًا، شخص لبق مهذب هادئ الطباع، وأسوأ عيوبه أنه عنيد جدًا، ومن مشاهير برج الثور آل باتشينو.آل باتشينوحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنىيجب أن تستشير أهل الخبرة قبل إتخاذ خطوة جديدة فى مشروعك القادم، مع ضرورة التحلى بالشجاعة حتى تستطيع إتخاذ قراراتك.حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفىلا تستمع للأخرين فى علاقتك العاطفية واتبع قلبك وعقلك فقط، حتى لا تقع الخلافات والمشاكل بينك وبين الحبيب نتيجة سوء ظنك.حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحىيجب أن تمارس التمارين الرياضية بانتظام عند الاستيقاظ من النوم، حتى تشعر بالنشاط والحيوية قبل الذهاب للعمل، حتى تستطيع التركيز والإنتباه.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلةيتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك المهنية، نتيجة اهتمامك بعملك وحرصك على الإجتهاد والإبتكار.حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ابتكر وجدد"اليوم السابع" يقدم لمولود برج الجوزاء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، شخص متغير كل لحظة ومتجدد يمل بسرعة ما يميزه ذكاؤه ويفكر في أكثر من موضوع بنفس الكفاءة، إنهم أصحاب برج الجوزاء ومن مشاهير برج الجوزاء جونى ديب.جونى ديبحظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنىأحرص على الإبتكار والتجديد فى أفكار ولا تتبع أفكار الأخرين وحاول أن تتميز عن زملائك فى العمل خلال الفترة القادمة، حتى تحقق ماتريده فى حياتك المهنية.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفىاحرص على تبادل المشاعر مع الحبيب ولا تنفعل عند التعامل معه، حتى لا تجعله ينفر منك وتتحول علاقتكم لشجار وخلافات لا تنتهى، لذلك انتبه.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحىاحرص على الاهتمام بصحتك باستمرار من خلال إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتك ولا تستمع لنصائح البعض غير صحية.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلةيتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك المهنية، نتيجة نشاطك واهتمامك بعملك.حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى... تتخطى المعوقاتاليوم السابع يقدم لمولود برج الحمل توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو برج نارى يحب الحركة الكثيرة ومشاعره فياضة وجياشة، وهو مندفع لدرجة تصل إلى التهور أحيانًا. كما يتمتع بشخصية مستقلة لذا يميل لأن يأخذ كل قراراته وحده دون أن يشاركه فيها أحد.ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق.حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:تتجاهل من فترة مهمة التخطيط المالى على صعيدى العمل وحياتك، وهو ما قد يوقعك فى فخ الكثير من الديون. عليك أن تبدأ فورًا فى وضع قائمة كاملة بالمدخرات ومصادر الدخل، وقائمة صادقة بنفقاتك. اليوم مثالى لتفعل ذلك ولاتخاذ قرارات جيدة بشأن وضعك المالى.برج الحمل على الصعيد العاطفى:حاول أن تتحلى بالشجاعة للاعتراف لشخص مهم بالنسبة لك بالمشاعر التى تحملها له خاصة أن اليوم قد تكون الفرصة مواتية لك، حاول ألا تفكر فى ما يحدث بعد ذلك فمن المهم أن تعبر عن مشاعرك.برج الحمل على الصعيد الصحى:ربما تحتاج لأن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا خلال الفترة المقبلة لتحافظ على صحة جيدة، ويمكن أن تلجأ لليوجا والتأمل لتخفيف شعورك بالإجهاد والتوتر الزائد.توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:تتخلص أخيرًا من كل ما كان يعيق الوقوف فى طريقك، واليوم جيد جدًا للبدء فى مشروعات جديدة، وإذا اغتنمت الفرصة المناسبة يمكن أن تتغير حياتك كلها.حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الصبر جميلاليوم السابع يقدم لمولود برج الجدى توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو من الأبراج الترابية التى تتسم بالصرامة الشديدة والشخصية العملية الجادة خاصة فى عملها. ومن أبرز مشاهير برج الجدى المطربة أنغام.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:يشعر المحيطون بك فى العمل بالكثير من الامتنان تجاهك لأنك لا تدخر جهدًا فى مساعدتهم وتقديم الدعم لهم، لذلك لا داعى للشعور بالإحباط إذا وجدت القليل من لناس لا يقدمون التقدير لك. استمر كما أنت وسيكون الجميع مجبرين على احترامك.برج الجدى على الصعيد العاطفي:توقف قليلاً وخذ خطوة للوراء قبل المضى قدمًا فى أى خطوة فى علاقتك العاطفية وتوقف عن التغاضى عن الإشارات الصغيرة التى تجاهلتها طويلا فتجاهل الحقائق لن يجعلها غير موجودة.برج الجدى على الصعيد الصحي:كن حذرًا من التعرض للحوادث اليوم فذهنك مشتت ومشوش ويمكن أن تواجه بعض الحوادث إذا لم تكن حذرًا خاصة إذا كنت تخطط لممارسة أنشطة تتعلق بالمياه.توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:يمكنك أن تنجز الكثير من الأعمال والمهام المؤجلة اليوم فقط إذا تحليت بالصبر، لا تتعجل النتائج على الإطلاق وإلا ستضيع كل مجهودك ولا تفقد شغفك فى منتصف الطريق.حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقدم فى العملاليوم السابع يقدم لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، ولأن برج القوس من الأبراج النارية فإنه يميل إلى الإقدام على المغامرات والتجارب الجديدة ويحب الانطلاق والسفر والاستمتاع بالحياة وفى المقابل لا يحب أبدًا أن يتحمل المسؤولية. وهو مرح وخفيف الظل.ومن مشاهير برج القوس الفنانة هند رستم.برج القوس على الصعيد المهني:توشك على تحقيق تقدم كبير فى حياتك المهنية، كل ما تحتاجه أن تكون حاسمًا فى اتخاذ القرارات، وألا تأخذ قرارات هوجاء، لذلك عليك أن تحلل الإيجابيات والسلبيات لكل قرار بعناية فهذه القرارات ستؤثر على حياتك بشكل كبير الفترة القادمة.برج القوس على الصعيد العاطفي:لديك الكثير من الحماس لمشاركة شريك حياتك الكثير من الأنشطة والفعاليات التى تعزز علاقتكما وتزيد من قوتها ويمكن أن تفكرا فى السفر سويًا فى رحلة طويلة.برج القوس على الصعيد الصحي:حاول أن تتناول كميات أكبر من الماء خاصة أنك تتناول الكثير من الأكلات المالحة وتبذل الكثير من المجهود الذى يجعلك تتعرق وتفقد الكثير من رطوبة جسمك.توقعات علماء الفلك لبرج القوس:تقع فى سوء فهم كبير اليوم متعلق بأحد القضايا الشخصية، حاول ألا تنزعك وتريث قبل أن تقول ما يورطك أو يجعلك تبدو مخطئًا وحافظ على هدوء أعصابك قدر الإمكان.حظك اليوم الأربعاء 2/9/2020 برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تجرح شريككيقدم اليوم السابع لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالشخصية الساحرة القادرة على جذب الأنظار والحصول على إعجاب الآخرين ولكن يعيبهم الكسل الشديد وضعف الإرادة والميل إلى التشاؤم.ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شاديةبرج الدلو على الصعيد المهني:تنهمك بشدة فى مشروع جديد ولا تجد وقتًا لممارسة الأنشطة اليومية والاهتمام بعملك اليومي، حاول أن تنظم وقتك وأن تكون أكثر عملية ومرونة فى جدولك اليومى ولا تترك كل شيء للظروف.برج الدلو على الصعيد العاطفي:احذر أن تقول لشريك حياتك شيئًا تندم عليه. العفوية مطلوبة ولكن ينبغى أن تدرك الشعرة الفارقة بين العفوية والصراحة وبين أن تكون جارحًا وتؤذ شريك حياتك بكلامك وتؤذى علاقتك أيضًا.برج الدلو على الصعيد الصحي:اهتم بصحتك خاصة صحة أسنانك، وتجنب الطعام البارد أو المثلج. وإذا شعرت بأنك تعانى من مشكلة صحية اتخذ احتياطات طبية اضافية ويفضل أن تتجنب القيام بمهام وأعمال صعبة اليوم.توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:الصحبة الجيدة تهون الايام الصعبة وتجعلها تمضي، أحط نفسك دائمًا بمن يهونون عليك الصعاب ويجعلونك بحالة أفضل فأنت فى أمس الحاجة لمثل هذه الصحبة خلال الفترة المقبلة.