

أسعار تذاكر قصر محمد علي: يحوي قاعات العرش والذهبية أسعار تذاكر قصر محمد علي: يحوي قاعات العرش والذهبية

فتح متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أبوابه للجمهور، بعد توقف 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، وأعلنت وزارة الآثار أسعار تذاكر المتحف.



وتذكرة دخول متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل 100 جنيه للأجنبي، و50 للطالب الأجنبي، فيما تبلغ أسعار تذاكر المصري 20 جنيه، و10 جنيهات للطالب المصري.



ويحوي القصر، مسجد اثري ومبنى يضم قاعة العرش والقاعات الشتوية والصيفية، وغرف الاستقبال، كما أضيف إلى القصر بعد وفاة الأمير بعدة سنوات، متحف الصيد الذي يحوي محنطات ما قام الأمير بصيده.

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ويتكون من ممر طويل ملاصق للسور الشمالي للقصر، وتعرض به مجموعات من المحنطات منها ما أهدي إلى الأمير محمد علي بصفته ولي عهد المملكة، ومنها ما جمع عقب ثورة يوليو عام 1952م من قصور واستراحات الملك فاروق والأمير يوسف كمال اللذين اشتهرا بولعهما بالصيد. أغلق المتحف في عام 2006م بغرض التطوير، ثم أعيد افتتاحه في عام 2017م.ومن أبرز معروضات المتحف، مجموعة نادرة من الفراشات الملونة، وزوج من جلود الثعابين الضخمة، التي يزيد طول الواحد منها عن 5م، ومجموعة من طيور البيئة المصرية، والطيور الأوروبية المهاجرة، ورؤوس غزلان وجاموس وحيوانات مفترسة، بالإضافة إلى هدايا حاكم السودان للملك فاروق، وهي عبارة عن مجموعة من قطع الأثاث صنعت من أنياب وأجساد الفيلة.