أكد المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، ببيرو أوزيليو، أمس الثلاثاء، أن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليست من ضمن خطط فريقه أو من قدرته.
وقال أوزيليو في تصريح لشبكة "سكاي سبورت": "لا أعرف من أين تأتي هذه الأفكار"، في إشارة إلى طرح اسم وصيف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم كأحد أبرز الأندية الطامحة للتعاقد مع ميسي، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وأضاف أوزيليو: "لا يوجد مدرب، ولا رئيس، إلا ويريد أن يكون ميسي في فريقه. لكن الواقع مختلف تماما، واقعنا هو أن السوق حذرة".
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التعليقات على رسميا.. إنتر ميلان يحدد موقفه من التعاقد مع ميسي
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