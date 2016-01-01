انتشرت مؤخرا أنباء مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.
وأكدت صحيفة "الشروق" المصرية نقلا عن مصادر مقربة من المشير طنطاوي، أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، عار عن الصحة، وأن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".
يشار إلى أن عدم حضور المشير طنطاوي جنازة الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك التي شيعت في شباط الماضي وتقديم العزاء به، أثار الشائعات حول أن حالته الصحية منعته من الحضور بينما حضرت زوجته الجنازة.
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التعليقات على صحيفة مصرية تكشف حقيقة وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي
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