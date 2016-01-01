صحيفة مصرية تكشف حقيقة وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي



وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي

انتشرت مؤخرا أنباء مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.



وأكدت صحيفة "الشروق" المصرية نقلا عن مصادر مقربة من المشير طنطاوي، أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، عار عن الصحة، وأن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".



يشار إلى أن عدم حضور المشير طنطاوي جنازة الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك التي شيعت في شباط الماضي وتقديم العزاء به، أثار الشائعات حول أن حالته الصحية منعته من الحضور بينما حضرت زوجته الجنازة.

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يذكر أن المشیر طنطاوي من مواليد 31 أكتوبر 1935، تخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان.شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة مشير في 1993.تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارا لرئيس الجمهورية.