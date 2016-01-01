أقوى ماسك طبيعي.. فوائد الكركم والليمون للبشرة

العناية بالبشرة تحتاج المزيد من المواد الطبيعية التي لها مفعول قوي وتأثير مباشر على البشرة مثل بعض التوابل كالقرفة والكركم ، وكذلك الليمون المعروف بأنه صديق البشرة .
نصح موقع glowpink بـالكركم والليمون للبشرة ، فهي خلطة رائعة تساعد على حل مشاكل الوجه ، منها :
1- توحد لون البشرة
2- تعمل على تبييض البشرة بشكل ملحوظ
3- يقلل تصبغات الجلد
4- يقلل ظهور حب الشباب
5- يعالج آثار حب الشباب
6- يقتل البكتريا في الوجه المسببة لحب الشباب
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