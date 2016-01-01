أقوى ماسك طبيعي.. فوائد الكركم والليمون للبشرة



فوائد الكركم والليمون للبشرة فوائد الكركم والليمون للبشرة

العناية بالبشرة تحتاج المزيد من المواد الطبيعية التي لها مفعول قوي وتأثير مباشر على البشرة مثل بعض التوابل كالقرفة والكركم ، وكذلك الليمون المعروف بأنه صديق البشرة .



نصح موقع glowpink بـالكركم والليمون للبشرة ، فهي خلطة رائعة تساعد على حل مشاكل الوجه ، منها :



1- توحد لون البشرة

2- تعمل على تبييض البشرة بشكل ملحوظ

3- يقلل تصبغات الجلد

4- يقلل ظهور حب الشباب

5- يعالج آثار حب الشباب

6- يقتل البكتريا في الوجه المسببة لحب الشباب

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طريقة تحضير وصفة الكركم و الليمون للبشرة :في وعاء صغير اخلطي نصف ملعقة من الكركم المطحون مع قطرات من عصير الليمون ويتم وضع الخليط على حب الشباب بشكل يومي ، أو يمكنك زيادة كمية الكركم و الليمون واستخدامه كماسك كامل للبشرة مرة كل أسبوع .