أقوى ماسك طبيعي.. فوائد الكركم والليمون للبشرة

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فوائد الكركم والليمون للبشرة

العناية بالبشرة تحتاج المزيد من المواد الطبيعية التي لها مفعول قوي وتأثير مباشر على البشرة مثل بعض التوابل كالقرفة والكركم ، وكذلك الليمون المعروف بأنه صديق البشرة .

نصح موقع glowpink بـالكركم والليمون للبشرة ، فهي خلطة رائعة تساعد على حل مشاكل الوجه ، منها :

1- توحد لون البشرة
2- تعمل على تبييض البشرة بشكل ملحوظ
3- يقلل تصبغات الجلد
4- يقلل ظهور حب الشباب
5- يعالج آثار حب الشباب
6- يقتل البكتريا في الوجه المسببة لحب الشباب

طريقة تحضير وصفة الكركم و الليمون للبشرة :
في وعاء صغير اخلطي نصف ملعقة من الكركم المطحون مع قطرات من عصير الليمون ويتم وضع الخليط على حب الشباب بشكل يومي ، أو يمكنك زيادة كمية الكركم و الليمون واستخدامه كماسك كامل للبشرة مرة كل أسبوع .

المصدر: موقع glowpink

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