يطرد السموم و يقوي المناعة .. فوائد شرب الماء بالليمون



فوائد شرب الماء بالليمون فوائد شرب الماء بالليمون



عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم ، تصل إلى 2 أو 3 ليتر ، فهي ترطب الجسم و تجعل الأجهوة الداخلية تعمل بكفاءة وتحميك من الجفاف .



لكن عند إضافة الليمون إلى الماء ، يصبح أكثر صحة وإفادة للجسم ، حيث يمكنك فعل ذلك وتناول هذا الكوب من مرتين إلى 3 مرات يوميًا، خاصة على الريق، وقبل النوم ، وبحسب موقع halthline إليك فوائد شرب الماء بالليمون ..



اقرأ أيضا

لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

قد يعجبك أيضا...

1- يحسن عملية الهضم2- يخلص الجسم من السموم المتراكمة3- يساعد في حرق الدهون و خسارة الوزن4- يجدد خلايا البشرة5- يقوي المناعة بشكل فعال6- يقلل من الشعور بالغثيان7- يقضي على رائحة الفم الكريهة8-يخفض ضغط الدم المرتفع