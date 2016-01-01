كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الفترة المقبلة ونسبة الرطوبة المتوقعة.
وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرطوبة مستمرة في الفترة المقبلة وحتى فصل الخريف.
وأضاف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام الست المقبلة سوف يستمر ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والصعيد.
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التعليقات على الأرصاد الجوية: الأيام الـ 6 المقبلة تشهد ارتفاعا في الرطوبة
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