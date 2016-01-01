الأرصاد الجوية: الأيام الـ 6 المقبلة تشهد ارتفاعا في الرطوبة

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ارتفاعا في الرطوبة

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الفترة المقبلة ونسبة الرطوبة المتوقعة.

وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرطوبة مستمرة في الفترة المقبلة وحتى فصل الخريف.

وأضاف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام الست المقبلة سوف يستمر ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والصعيد.

وتابع محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سيولا في سيناء ومن المتوقع أن تعاود الأمطار السقوط الجمعة، لافتا إلى أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار وسيول في سيناء.

وأشار محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار يوم الجمعة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

المصدر: elbalad

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