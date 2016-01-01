تاج الدين: التذبذب في أعداد الإصابات بكورونا متوقع .. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › تاج الدين: التذبذب في أعداد الإصابات بكورونا متوقع .. فيديو

صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك نوع من التذبذب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهو متوقع، نتيجة فترة إجازة عيد الأضحى وفترة المصايف.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر إن فيروس كورونا كما هو لكن هناك 7 أو 8 جينات من الفيروس في العالم، وهذا نتيجة أبحاث أجريت في مركز البحوث الطبية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن مصر بها 7 أنواع من جينات كورونا من أصل 8 في العالم.

وأشار تاج الدين إلى أن أنه ناقش مع وزير التربية والتعليم ضرورة عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس يوميا، لافتًا إلى أنه قد تلجأ وزارة التربية والتعليم إلى تقسيم ذهاب الطلاب للمدارس على فترات يوميا

المصدر: فضائية mbc

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تاج الدين: التذبذب في أعداد الإصابات بكورونا متوقع .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3450

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager