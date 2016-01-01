حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة الإنجليزية

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أعلنت كلية حقوق عين شمس برئاسة الأستاذ دكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة.



وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

١- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.

٢- حصول الطالب على ٤٢ درجة في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

٣- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.



وأوضح الأستاذ دكتور محمد صافي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية هي:

١- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.

٢- صورة شهادة الميلاد.

٣- صورة خطاب الترشيح.

٤- ٢ صورة شخصية

٥- فتح الملف (١٥٠) جنيها.

٦- حافظة أوراق.

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وتم التشديد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث:١- ارتداء الكمامة الصحية.٢- حضور الطالب بشخصه فقط.٣- مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.