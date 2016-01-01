حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة الإنجليزية

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حقوق عين شمس

أعلنت كلية حقوق عين شمس برئاسة الأستاذ دكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة.

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
١- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة.
٢- حصول الطالب على ٤٢ درجة في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.
٣- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وأوضح الأستاذ دكتور محمد صافي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإنجليزية بالكلية هي:
١- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.
٢- صورة شهادة الميلاد.
٣- صورة خطاب الترشيح.
٤- ٢ صورة شخصية
٥- فتح الملف (١٥٠) جنيها.
٦- حافظة أوراق.

وتم التشديد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية أثناء التقديم من حيث:
١- ارتداء الكمامة الصحية.
٢- حضور الطالب بشخصه فقط.
٣- مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

المصدر: elbalad

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