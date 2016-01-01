التعليم تعلن إجراءات تظلم طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الامتحان 2020

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أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بتظلمات طلاب الدبلومات الفنية على النتيجة، موضحا أن مواعيد الاطلاع تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى الإثنين 15 من نفس الشهر.



وأوضح نائب وزيرالتربية والتعليم، يتم تقديم طلبات الاطلاع على نتيجة الدور الأول بصورة استثنائية لمدة 15 يوما بدلا من 30 يوما و7 أيام لتظلمات الدور الثانى على النتيجة، على أن يقوم الطالب بسداد مبلغ100 جنيه عن كل مادة من المواد التى يرغب فى الاطلاع عليها لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد وخدمة فورى على حساب "66616".



وشدد الدكتور محمد مجاهد، على أن يتم السداد بالرقم القومى للطالب وكود الطالب بالنسبة للطلاب الوافدين ويتم استيفاء جميع إجراءات الاطلاع فى ذات اليوم الذى تقدم فيه الطالببطلب الاطلاع خاصة للطلاب المقيمين بمحافظات بعيدة عن مقر لجنة الكنترول، ويتم استفسار الطالب الراغب فى التقدم بتظلم عن عنوان لجنة الإدارة عن طريق مسئولى المدرسة التابع لها.

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كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالبا وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان.وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:وأوضح أن أعداد الطلاب فى التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.وأكد أن الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.وكشف مجاهد، أن أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.وأشار إلى أن الإجمالى العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضى.وفى التعليم والتدريب المزدوج، وصل إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.وقى الإعداد المهني: بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.وشدد مجاهد على أنه تم مكافحة محاولات الغش وتم تحرير محاضر لأى تجاوزات حدثت أثناء الامتحانات وقد وافتنا الشئون القانونية بالوزارة بتقرير مفصل عن كافة المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخري من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام، وكانت نتيجة تحقيقات الشئون القانونية كالتالى: إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالب، إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالب، إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لعدد 151 طالب، حصد 29 طالبا على قائمة الأوائل.