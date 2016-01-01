لمظهر جذاب.. أماكن غير تقليدية لثقب الحلق في الأذن.. صور

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صورة الخبر: أماكن غير تقليدية لثقب الحلق
أماكن غير تقليدية لثقب الحلق

اتجهت الكثير من الفتيات خلال عام 2020 إلى ثقب الأذن بأكثر من طريقة لارتداء الأقراط "الحلق"، حتى تتألق بشكل جمالي جذاب يخطف الأنظار.

ومن المعروف أن الحلق يتواجد في المكان التقليدي بالأذن، لكن تقريرا جديدا عن الموضة كشف عن أماكن أخرى في الأذن يمكن ثقبها لارتداء الحلق.

وأشار التقرير وفقا لموقع allure إلى أنه بعد ثقب الأذن بالماكينة الخاصة في محل المجوهرات يجب ارتداء الحلق الطبي أولا، ثم تطهير الأذن يوميا بمحلول الماء والملح.

وإليكم صور موضة ثقب الأذن الجديدة..

صورة الخبر: أماكن غير تقليدية لثقب الحلق

صورة الخبر: أماكن غير تقليدية لثقب الحلق

المصدر: elbalad

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