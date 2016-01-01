علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق والسعال



التهاب الحلق والسعال التهاب الحلق والسعال

علاج التهاب الحلق والسعال يعتبر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، و يفضل البعض الأعتماد على الوصفات الطبيعية والأعشاب التي تساعد في علاج التهاب الحلق والسعال.



وفي هذا السياق، كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن وصفات طبيعية لعلاج حكة الحلق و السعال قد تكون كافية لتحسين الحالة، فيمكنك تناول الشاي الساخن مع الليمون أو العسل أو الشوربة الدافئة، مشروب مصنوع من: ماء ساخن، عصير الليمون، عسل، فلفل السايان، شاي الزنجبيل و شرب كميات أكبر من الماء.



شاي البابونج.. يعتبر مضادا جيدا للالتهاب والأكسدة، وله خصائص قابضة للأوعية الدموية. وقد أظهرت الدراسات أن استنشاق بخار البابونج يمكنه أن يساعد في تخفيف أعراض البرد، بما في ذلك التهاب الحلق.

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الحلبة.. مضادة للفطريات والبكتيريا ويتم إعدادها على خفيف، لتقليل الآلام الناتجة عن التهاب الحلق.النعناع.. يحتوي على مادة المنثول التي لها القدرة على فتح الشعب الهوائية، وتخفيف آلام التهاب الحلق، وتخفيف السعال، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة والفيروسات.