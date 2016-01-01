تجنبها فورا .. السجائر الإلكترونية خطر يهدد صحة الفم والأسنان



التدخين الإلكتروني التدخين الإلكتروني

أفادت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping يغير البكتيريا الطبيعية الموجودة في الفم ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الفم.



وقال الباحثون ، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر أن vaping يمكن أن يغير التوازن الطبيعي للبكتيريا المفيدة (الميكروبيوم) في الفم ، مما يضيف إلى قائمة الآثار الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، وفقا لمل نشره موقع web md.



واضاف كبير مؤلفي الدراسة ، ديباك ساكسينا ، "الخلايا التي تتعرض للسجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بالعدوى". وهو أستاذ العلوم الأساسية وعلم الأحياء القحفي الوجهي في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك في مدينة نيويورك.

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وأوضح ساكسينا، إن السجائر الإلكترونية تؤدي أيضًا إلى زيادة الالتهاب ، مما يضر بصحة الفم . وبمجرد إصابة شخص ما بالتهاب ، من الممكن أن تظهر بقع بيضاء في الفم تسمى الطلاوة البيضاء والتي تتطور أحيانًا إلى سرطان. ومع ذلك ، لا تحتوي هذه الدراسة على أدلة طويلة الأجل كافية لإظهار ما إذا كانت هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم في المستقبل ، كما قال ساكسينا.وقال: هي مجرد قطعة واحدة من هذا اللغز الكبير عن السجائر الإلكترونية ، وأنصح الناس بعدم استخدامها. إذا لم تكن قد بدأت ، فلا تبدأ. النيكوتين يسبب الإدمان بشدة".أشار تقرير صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة طلاب في المدارس الثانوية الأمريكية قد دخان السجائر الإلكترونية في الشهر الماضي. هذا مقلق بشكل خاص لأن أكثر من 2500 أمريكي دخلوا المستشفى بسبب إصابات في الرئة تعود إلى استخدام السجائر الإلكترونية. مادة مضافة تُستخدم أحيانًا عندما يُشتبه في أن السجائر الإلكترونية هي سبب هذه الإصابات. وقتل 54 شخصا نتيجة لذلك.من المعروف أن الأشخاص الذين يدخنون سجائر التبغ التقليدية لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض اللثة والتهابات الفم. أوضح الباحثون أن التبغ يسبب تغيرات في البيئة المعتادة للفم مما يضعف استجابة الجهاز المناعي ويسمح للبكتيريا السيئة بالازدهار.وتعتبر السجائر الإلكترونية أقل ضررًا ، لكن لم يكن هناك الكثير من الأبحاث ، لا سيما الدراسات طويلة المدى على الأجهزة الجديدة.وفي الدراسة الجديدة، تجنيد فريق البحث 119 مشاركا، من بينهم أعداد متساوية تقريبا من الناس الذين لا يدخنون أو VAPE ، والناس الذين يدخنون السجائر التبغ، وأولئك الذين استخدموا فقط السجائر الإلكترونية.وأجرى الباحثون فحوصات شفوية وجمعوا عينات من اللعاب لاختبار البكتيريا التي تعيش في أفواه المشاركين.ما يقرب من ثلاثة أرباع مدخني التبغ ظهرت عليهم علامات أمراض اللثة أو العدوى. كما أظهر 43 بالمائة من مستخدمي السجائر الإلكترونية علامات على هذه المشكلات. 28٪ فقط من غير المدخنين ظهرت عليهم علامات أمراض اللثة أو العدوى.وعندما اختبروا البكتيريا ، وجد الباحثون أنواعًا مختلفة من البكتيريا السائدة في المجموعات الثلاث.وقال ساكسينا: "وجدنا أن هناك تحولًا في الميكروبيوم لمستخدمي السجائر الإلكترونية ، مما يجعله أقرب إلى مثيله لدى مدخني السجائر العاديين".أشارت شين لي ، المؤلفة المشاركة ، الأستاذة المساعدة في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك ، إلى أن الباحثين لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت السجائر الإلكترونية أكثر خطورة على صحة الفم من سجائر التبغ التقليدية.وقالت: "لقد رأينا اتجاهًا مشابهًا للالتهاب والتهاب اللثة (عدوى خطيرة في اللثة) ، لكنني لا أعتقد أنه يمكننا استخلاص أي استنتاجات حول ما إذا كانت السجائر الإلكترونية أكثر ضررًا".وإذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية ولديك مخاوف بشأن هذه التغييرات المحتملة ، فقد اقترح ساكسينا توخي مزيد من العناية بصحة فمك وربما زيارة طبيب أسنانك بشكل متكرر. قال لي إنه ربما يمكن أن تساعد البروبيوتيك في استعادة الميكروبيوم في الفم. لكن كلاهما لاحظ أن هذه الخطوات لم تتم دراستها بعد.وقال لي إنه إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية للمساعدة في الإقلاع عن سجائر التبغ التقليدية ، فحاول استخدام السجائر الإلكترونية لأقصر وقت ممكن. خطط لكيفية التقليل. نصحت لا تخطط لاستخدام السجائر الإلكترونية إلى أجل غير مسمى.رونالد بوراكوف هو رئيس قسم طب الأسنان في مركز لونغ آيلاند اليهودي الطبي ومستشفى جامعة نورث شور في نيويورك. وقال إن نتائج الدراسة منطقية.وقال بوراكوف: "توضح هذه المقالة بالتفصيل بعض النتائج السلبية المرتبطة باستخدام [السجائر الإلكترونية]. أولًا ، تزيد من كمية البكتيريا في الفم ؛ ثانيًا ، تزيد من التهاب اللثة". وأضاف أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة.