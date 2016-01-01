دراسة .. أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء لهذه الأسباب

آخر الأخبارالصحة والجمال › دراسة .. أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء لهذه الأسباب

صورة الخبر: أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء
أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الأشخاص الذين يتناولون معظم سعراتهم الحرارية بعد الساعة 6 مساءً يميلون إلى اتباع نظام غذائي غير صحي ويتناولون المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة قام بها الدكتور Chenjuan Gu، من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة ومجموعة من الباحثين بجامعة أولستر في أيرلندا الشمالية على أكثر من 1100 من البالغين كجزء من المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية في المملكة المتحدة.

وقال الباحثون إن الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن لأنهم يميلون إلى السماح لأنفسهم بالجوع الشديد خلال النهار.هذا يجعلهم أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام ، واتخاذ خيارات طعام سيئة ، وتناول الوجبات السريعة في المساء.

على الجانب الأخر أفادت الدراسة بأن من يتناولون الطعام قبل السادسة فإنهم يتناولون أكبر وجباتهم في وقت مبكر من اليوم وغالبًا ما يكونون فى حالة شبع تام ولا يضطرون إلى تناول الطعام ليلا .

ووجدت الدراسة أن مستويات السكر في الدم كانت أعلى ، وأن كمية الدهون المحترقة كانت أقل ، إذا تناول الشخص العشاء قبل ساعة واحدة فقط من النوم.

المصدر: صحيفة ديلى ميل البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دراسة .. أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء لهذه الأسباب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38612

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager