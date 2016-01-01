دراسة .. أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء لهذه الأسباب



أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء أحذر تناول طعامك بعد الـ 6 مساء

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الأشخاص الذين يتناولون معظم سعراتهم الحرارية بعد الساعة 6 مساءً يميلون إلى اتباع نظام غذائي غير صحي ويتناولون المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.



وأوضحت الصحيفة أن الدراسة قام بها الدكتور Chenjuan Gu، من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة ومجموعة من الباحثين بجامعة أولستر في أيرلندا الشمالية على أكثر من 1100 من البالغين كجزء من المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية في المملكة المتحدة.



وقال الباحثون إن الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن لأنهم يميلون إلى السماح لأنفسهم بالجوع الشديد خلال النهار.هذا يجعلهم أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام ، واتخاذ خيارات طعام سيئة ، وتناول الوجبات السريعة في المساء.

قد يعجبك أيضا...

على الجانب الأخر أفادت الدراسة بأن من يتناولون الطعام قبل السادسة فإنهم يتناولون أكبر وجباتهم في وقت مبكر من اليوم وغالبًا ما يكونون فى حالة شبع تام ولا يضطرون إلى تناول الطعام ليلا .ووجدت الدراسة أن مستويات السكر في الدم كانت أعلى ، وأن كمية الدهون المحترقة كانت أقل ، إذا تناول الشخص العشاء قبل ساعة واحدة فقط من النوم.