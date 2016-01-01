صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مهددة بالفشل

أكد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، أن صفقة انتقال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مهددة بالفشل.
كان ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا، برغبته في الرحيل، خلال الصيف الحالي، رغم عقده الممتد مع النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي يرى أن صفقة ميسي غير قابلة للتطبيق من الناحية الاقتصادية، حيث لن يستطيع النادي تحمل قيمة الصفقة، بالإضافة إلى راتب النجم الأرجنتيني الضخم.
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