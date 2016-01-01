فيفا يقرر إيقاف عقوبة الزمالك ضد محمود كهربا

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حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأهلي موقف محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة بنادي الأهلي.



وأخطر فيفا محمود كهربا بإيقاف دفع الغرامة المالية لمحمود كهربا التي قررها في وقت سابق على اللاعب بسبب شكوي الزمالك ضده وقدرت ب2 مليون دولار.



وتقدم محامي محمود كهربا باستئناف على الغرامة منذ أيام ليقرر فيفا قبوله وإيقاف أي عقوبة لحين نظره وإصدار حكم جديد.

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ويحق لمحمود كهربا المشاركة في المباريات مع الأهلي بدءًا من مواجهة الإسماعيلي عقب مباراتي وادي دجلة والحرس بعد إنتهاء إيقافه المحلي من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم.