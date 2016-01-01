فيفا يقرر إيقاف عقوبة الزمالك ضد محمود كهربا

آخر الأخباراخبار الرياضة › فيفا يقرر إيقاف عقوبة الزمالك ضد محمود كهربا

صورة الخبر: الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأهلي موقف محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة بنادي الأهلي.

وأخطر فيفا محمود كهربا بإيقاف دفع الغرامة المالية لمحمود كهربا التي قررها في وقت سابق على اللاعب بسبب شكوي الزمالك ضده وقدرت ب2 مليون دولار.

وتقدم محامي محمود كهربا باستئناف على الغرامة منذ أيام ليقرر فيفا قبوله وإيقاف أي عقوبة لحين نظره وإصدار حكم جديد.

ويحق لمحمود كهربا المشاركة في المباريات مع الأهلي بدءًا من مواجهة الإسماعيلي عقب مباراتي وادي دجلة والحرس بعد إنتهاء إيقافه المحلي من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيفا يقرر إيقاف عقوبة الزمالك ضد محمود كهربا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager