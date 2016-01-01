احترس.. 4 أسباب لانتشار سرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا

يبدأ سرطان البروستاتا عندما تنمو خلايا غدة البروستاتا خارج نطاق السيطرة، و يمكن أن تنتشر هذه الخلايا إلى أجزاء أخرى من الجسم وتؤثر على الأنسجة السليمة.



لذا ننشر 4 أسباب لانتشار البروستاتا، حيث حذر موقع web MD منها والتي تتمثل فيما يلي.



فشل العلاج المبكر

عندما يتم اكتشاف سرطان البروستاتا مبكرًا ، عادة ما يكون العلاج مفيدًا. معظم الرجال قادرون على العيش بدون السرطان لسنوات عديدة.

قد يعجبك أيضا...

لكن في بعض الأحيان ، لا ينجح العلاج ويمكن أن ينمو سرطان البروستاتا ببطء. يمكن أن يحدث هذا بعد الجراحة (تسمى استئصال البروستاتا الجذري) أو العلاج الإشعاعي.يُطلق عليه أحيانًا الانتكاس الكيميائي ، عندما ينجو السرطان داخل البروستاتا أو يعاود الظهور وينتشر إلى الأنسجة والأعضاء الأخرى. عادة ما يكون السرطان مجهريًا وينمو ببطء شديد.ستعمل أنت وطبيبك معًا لمراقبة السرطان أثناء نموه. قد تأتي بخطة علاج جديدة.المراقبة النشطةنظرًا لأن خلايا سرطان البروستاتا عادة ما تنمو ببطء شديد ، فقد لا يحتاج بعض الرجال إلى العلاج على الفور.قد يقترح طبيبك شيئًا يسمى المراقبة النشطة. هذا يعني أنه بدلًا من الخضوع للجراحة أو العلاج الإشعاعي على الفور ، ستقوم أنت وطبيبك بتتبع السرطان الخاص بك لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كان سيصبح أكثر خطورة. ستخضع لاختبارات منتظمة ، مثل مستويات المستضد البروستاتي النوعي ، وربما الخزعات والتصوير بالرنين المغناطيسي. وإذا أصبح السرطان أكثر عدوانية ، فستكتشف أنت وطبيبك الخطوات التالية.عادة ما تكون هذه الخطة للرجال الذين لا يعانون من أعراض والذين من المتوقع أن ينمو سرطانهم ببطء. إنه أيضًا خيار عندما تكون الجراحة أو الإشعاع ضارًا.الانتظار اليقظخطة أخرى محتملة هي الانتظار اليقظ. مثل المراقبة النشطة ، فإن هذا يتجنب الجراحة والإشعاع ، وأنت وطبيبك تراقبان تقدم السرطان لديك. ولكن مع الانتظار اليقظ ، ليس لديك اختبار منتظم.غالبًا ما يكون هذا هو الخيار الأفضل للأشخاص الذين لا يريدون أو لا يمكنهم الحصول على علاجات أخرى للسرطان ، أو أولئك الذين يعانون من حالة طبية خطيرة أخرى. يكمن الخطر في هذا النهج في أن السرطان قد ينمو وينتشر بين الفحوصات. إذا حدث ذلك ، فقد يحد ذلك من العلاج الذي يمكنك تناوله وما إذا كان من الممكن علاج السرطان.قضايا العلاجعندما يتم تشخيص إصابتك بالسرطان ، كما هو الحال مع أي مشكلة طبية ، من المهم أن تتبع خطة العلاج الخاصة بك. قد يعني ذلك تحديد مواعيد الفحوصات المنتظمة ، أو إذا كان العلاج الإشعاعي جزءًا من علاجك ، فتأكد من الذهاب إلى جميع زيارات الإشعاع المجدولة.إذا فاتتك بعضًا منها ، فقد يكون لديك فرصة أكبر لانتشار السرطان.في إحدى الدراسات ، على سبيل المثال ، كان الرجال الذين فاتتهم جلستان أو أكثر أثناء علاجهم لديهم فرصة أكبر لعودة السرطان. كان هذا على الرغم من أنهم انتهوا في النهاية من مسار الإشعاع.التشخيص المتأخريختلف الخبراء حول ما إذا كان يجب إجراء فحص سرطان البروستاتا على جميع الرجال وفي أي عمر يجب إجراء الفحوصات والمناقشات حولها. يمكن أن تساعد الاختبارات مثل اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في اكتشاف السرطان مبكرًا. ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت فوائد اختبارات الفحص تفوق دائمًا المخاطر.تقترح بعض المجموعات أن الرجال المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا يجب أن يخضعوا لاختبارات فحص البروستاتا عند بلوغهم سن الخمسين. قد يرغب بعض الرجال في إجراء الاختبارات في وقت مبكر إذا كانت لديهم عوامل خطر تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.تقول فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية إن الاختبار قد يكون مناسبًا لبعض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عامًا. ويوصون الرجال بالتحدث مع طبيبهم لمناقشة المخاطر والفوائد المحتملة للاختبار.توصي جمعية السرطان الأمريكية ببدء الفحوصات في سن الخمسين ، وربما قبل ذلك للرجال المعرضين لخطر كبير. لكن أولًا ، يجب على الرجال مناقشة إيجابيات وسلبيات اختبار PSA مع طبيبهم ليقرروا ما إذا كان ذلك مناسبًا لهم.تقول جمعية المسالك البولية الأمريكية إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عامًا يجب أن يتحدثوا إلى طبيبهم حول فوائد ومخاطر اختبار PSA. كما تقول المجموعة:لا ينصح بفحص المستضد البروستاتي النوعي لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.لا يوصى بالفحص الروتيني للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 54 عامًا في خطر متوسط.لتقليل أضرار الفحص ، قد يُفضل إجراء فحص روتيني لمدة عامين أو أكثر على الفحص السنوي للرجال الذين قرروا الفحص بعد مناقشة مع طبيبهم. بالمقارنة مع الفحص السنوي ، من المتوقع أن تحافظ فترات الفحص لمدة عامين على غالبية الفوائد وتقليل التشخيص الزائد والإيجابيات الخاطئة.لا ينصح بفحص PSA الروتيني لمعظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا أو أي رجل أقل من 10 إلى 15 عامًا من العمر المتوقع.هناك بعض الرجال الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكبر ويتمتعون بصحة ممتازة وقد يستفيدون من فحص سرطان البروستاتا.لا تظهر أعراض لسرطان البروستاتا المبكر في العادة. يمكنك الذهاب لرؤية الطبيب عندما تواجه صعوبة في التبول أو ألم في الوركين والظهر. وذلك عندما يتم اكتشاف سرطان البروستاتا.بعد ذلك ، قد يكتشف طبيبك أن السرطان قد انتشر بالفعل خارج البروستاتا. إذا كان ذلك ممكنًا ، فقد يُطلب منك إجراء اختبار مثل:فحص العظامالتصوير بالرنين المغناطيسيالموجات فوق الصوتيةالاشعة المقطعيةفحص الحيوانات الأليفةإن معرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر سيساعد طبيبك على العمل معك لاختيار أفضل علاج لك.