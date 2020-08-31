مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة معاناة الطلب على الخام للعودة إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، لكنها سجلت مكاسب شهرية قوية للمرة الرابعة على التوالي.
وكانت أسعار النفط حققت مكاسب قوية خلال التعاملات بدعم آمال التحفيز العالمي.
وتمكنت الأسواق إلى حد كبير من التخلص من تأثير إعصار لورا يوم الجمعة، بفعل الجهود المستمرة لشركات الطاقة لاستعادة العمليات في ساحل الخليج الأمريكي والتي تم إغلاقها قبل العاصفة.
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التعليقات على محدث.. أسعار النفط تسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي
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