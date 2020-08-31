محدث.. أسعار النفط تسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

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محدث.. أسعار النفط تسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة معاناة الطلب على الخام للعودة إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، لكنها سجلت مكاسب شهرية قوية للمرة الرابعة على التوالي.

وكانت أسعار النفط حققت مكاسب قوية خلال التعاملات بدعم آمال التحفيز العالمي.

وتمكنت الأسواق إلى حد كبير من التخلص من تأثير إعصار لورا يوم الجمعة، بفعل الجهود المستمرة لشركات الطاقة لاستعادة العمليات في ساحل الخليج الأمريكي والتي تم إغلاقها قبل العاصفة.

وحقق الخام الأمريكي مكاسب للشهر الرابع على التوالي بنحو 5.8 بالمائة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 42.61 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 45.64 دولار للبرميل.

المصدر: مباشر

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