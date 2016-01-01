

منظمة الصحة العالمية تحذر: هذه الوصفة "كارثة كورونا" منظمة الصحة العالمية تحذر: هذه الوصفة "كارثة كورونا"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف تيدروس أن رفع القيود دون السيطرة على فيروس كورونا المستجد سيكون "وصفة لكارثة".



وأقر بأن "كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء"، حسبما نقلت "رويترز".

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وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي: "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان".وبيّن أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى. الحقيقة أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة. رفع القيود من دون سيطرة هو وصفة لكارثة".وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 850 ألف شخص منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس"، الاثنين، استنادا إلى مصادر رسمية.وتم تسجيل أكثر من 25.273.510 إصابة مثبتة بينما تعافى 16.355.100 شخص على الأقل.وتم الأحد تسجيل 3698 وفاة و217.825 إصابة جديدة حول العالم، وبناء على التقارير الأخيرة، سجلت الهند العدد الأكبر من الوفيات (971) تليها البرازيل (366) والمكسيك (339).وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، إذ سجلت 183.068 وفاة من بين 5.997.623 إصابة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.والبرازيل هي البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 120.828 وفيات من بين 3.862.311 إصابات، ومن ثم الهند التي سجلت 64.469 وفاة من بين 3.621.245 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 64.158 وفاة من بين 595.841 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 41.499 وفاة من بين 334.467 إصابة.وعلى صعيد القارات، سجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الاثنين 275.595 وفاة من بين 7.274.452 إصابة حتى الآن.وأعلنت أوروبا عن 215.405 وفاة من بين 3.943.733 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 192.222 وفاة من بين 6.125.528 إصابة.وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 97.245 من بين 5.162.032 إصابة، وفي الشرق الأوسط 36.326 وفاة من بين 1.491.382 إصابة، وفي أفريقيا 29.585 وفاة من بين 1.247.364 إصابة، وفي أوقيانيا 693 وفاة من بين 29.023 إصابة.