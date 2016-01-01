

توافق عالمي على توسيع نطاق استخدام «ريمديسيفير» لعلاج «كورونا» توافق عالمي على توسيع نطاق استخدام «ريمديسيفير» لعلاج «كورونا»

حصل دواء "ريمديسيفير" على ترخيص جديد بناءً على دراسات علمية أظهرت فاعليته في تسريع شفاء المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليس فقط في الحالات الحرجة، ولكن الحالات البسيطة والمتوسطة أيضاً.

ووسعت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA"، إحدى المرجعيات العلمية العالمية الكبرى في مجال عالم الدواء، ترخيصها للاستخدام الطارئ لـ"ريمديسيفير"، يشمل جميع البالغين والأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات، وذلك بغض النظر عن شدة أعراض المرض لديهم.

كانت التقديرات العلمية السابقة الصادرة عن "الهيئة"، والتي اعتمدتها باقي دول العالم التي أتيح لها استخدام "الدواء"، قد أتاحت استخدام "ريمديسيفير" لمرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة فقط، وعرفتهم "الهيئة الأمريكية"، على أنهم المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين أو الوضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وقالت الهيئة الأمريكية، في تقرير حديث صادر عنها، إن الفوائد المعروفة والمحتملة لـ "ريمديسيفير"، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة له.

تأتي موافقة توسيع استخدام الدواء المضاد للفيروسات، بناءً على دراسات علمية أجراها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي على 1062 مريض بـ"كورونا"، والتي أظهرت تسريع فترة الشفاء والتعافي من "كورونا" للحالات البسيطة والمتوسطة، حال استخدام "ريمديسيفير"، لتصبح 10 أيام فقط، بدلاً من 15 يوماً.

وانتهت الدراسة الأمريكية على الدواء، إلى انخفاض عدد الوفيات للمرضى المصابين بكورونا الذين عولجوا بـ "ريمديسيفير"، لما هو أقل أو يساوي 2%، وذلك خلال الدراسات المختلفة التي أجريت عليه.. لكن الموافقة الجديدة لم تسمح باستخدام "ريمديسيفير" للحالات المتواجدة خارج المستشفيات، وأكدت على أهمية استخدام الدواء تحت إشراف طبي.

كان رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان د.حسام حسني، قد أكد في مؤتمر علمي قبل أيام حضرته وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية د.محمد عوض تاج الدين، أن نتائج استخدام "ريمديسيفير" في مصر إيجابية، وتماثل النتائج العالمية، متوقعا أن توسع منظمة الصحة العالمية دواعي استخدام الدواء في المرحلة المقبلة، بسبب فائدته لمرضى الحالات البسيطة والمتوسطة.

وتعتبر مصر من أوائل دول العالم التي استفادت من عقار "رمديسيفير"، عقب إنتاجه محليا ضمن أول 3 مصانع في العالم عملت على إنتاج الدواء، وذلك بشراكة مع شركة جلياد ساينسيز العالمية.

وتعقيباً على الدراسة والموافقة الأمريكية الجديدة، أكد العضو المنتدب للشركة المنتجة للدواء في مصر د.رياض أرمانيوس، التزام شركته بتوفير احتياجات الدولة المصرية وأكثر من 100 دولة حول العالم من "رمديسيفير".

وقال "أرمانيوس"، في تصريحات صحفية، إن نتائج استخدام "رمديسيفير" حول العالم تتوافق مع النتائج الإيجابية التي تتحدث عنها الدراسات العالمية، مؤكداً أنها سرعت من معدلات الشفاء، وخفضت من الحاجة للبقاء على أجهزة التنفس الصناعي، والرعاية داخل المستشفيات.

وشدد على فخر شركته بأنها واحدة من أول 3 شركات في العالم عملت على إنتاج "ريمديسيفير"، ووفرت كافة احتياجات الدولة المصرية من الدواء لعلاج الحالات الحرجة، وكذلك عدد كبير من البلدان حول العالم.

وأكد "أرمانيوس" حرص الشركة على التعاون مع كافة الجهات الصحية الرسمية بالدولة المصرية وفقاً لما تراه المؤسسات والجهات المسئولة في الدولة، سواء في توفير العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أو غيرها من الأمراض.

