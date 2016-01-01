

أيا كان برجك.. تعرف على حظك اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أيا كان برجك.. تعرف على حظك اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الأبراج دائرة مفتوحة من التوقعات، تحمل كثيرا من صفات الشخصيات وسماتها، وفي ضوء هذه السمات تتحدد كثير من الأمور، فأيا كان برجك يقدم لك «صوت الأمة» حظك اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، مع أبرز سمات وعيوب شخصيتك.



برج الحمل: متهور

من مواليد 21 / 3 وحتى 19 / 4.

يتميز مولود برج الحمل بسرعة البديهة، والثقة العالية بالنفس، والأنانية، وحب المغامرة، والاندفاع فى الحب، السعى دائما للاستقرار، ويعيبه الأنانية وعدم الصبر، والتهور، الميل للتسلط، العدوانية، سرعة الغضب، الجرأة فى الكلام لدرجة الفظاظة أحياناً.

حظ برج الحمل اليوم مهنيا:

توتر فى العلاقة بينك ومديرك بسبب غياب نشاطك الملحوظ.

حظ برج الحمل اليوم عاطفيا:

توتر محدود فى علاقتك بالحبيب.

حظ برج الحمل اليوم صحيا:

استقرار فى حالتك الجسدية والنفسية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل قليل من الاستقرار العائلى.



برج الثور: مخلص بشدة

من مواليد 20 / 4 وحتى 20 / 5.

يتميز مولود برج الثور بالإصرار والعزيمة، الإخلاص الشديد، تفضيل العلاقات طويلة المدى، ويعيبه الطمع، الجشع، الغيرة، حب التملك، والفضول.

حظ برج الثور اليوم مهنيا:

رئيسك فى العمل يشيد بك لحرصك على إنجاز المهام.

حظ برج الثور اليوم عاطفيا:

حالة عاطفية سيئة فى النهار ورائعة فى المساء.

حظ برج الثور اليوم صحيا:

حالة جسدية متميزة ظهرا وحالة نفسية متميزة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور استقرار فى الأجواء الأسرية.



برج الجوزاء: مودى

من مواليد 21 / 5 وحتى 20 / 6.

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه ذكى، وموهوب، اجتماعى، مغامر، لديه رغبة فى مناقشة التفاصيل الحياتية، وصبور، ويعيبه، التوتر، والعصبية، والفضول، وتقلب المزاج، وعدم الاتزان.

حظ برج الجوزاء اليوم مهنيا:

تحسن فى علاقتك بالمدير بعد علمه بحسن نيتك.

حظ برج الجوزاء اليوم عاطفيا:

تعيش كثير من الاستقرار العاطفى وقد تلتقى الحبيب ليلا.

حظ برج الجوزاء اليوم صحيا:

تعيش حالة جسدية مستقرة نهارا وحالة جسدية مضربة فى أول الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء قليل من الاستقرار المجتمعى.



برج السرطان: مبدع

من مواليد 21 / 6 وحتى 22 / 7.

يتميز مولود برج السرطان بسعة الخيال، الإخلاص، البيت والأسرة فى المراتب الأولى بسلم أولوياته، اجتماعى كثيراً حال تجاهله، يترك مشاكله الخاصة ليساعد الآخرين فى حل مشاكلهم، ويعيبه، سرعة الغضب، العنف، انتقاداته لاذعة، مزاجى.

حظ برج السرطان اليوم مهنيا:

حياتك المهنية مستقرة بفعل التزامك بمواعيد الحضور.

حظ برج السرطان اليوم عاطفيا:

تحسن فى حياتك العاطفية وقد تستقبل مكالمة من الحبيب قبل منتصف الليل.

حظ برج السرطان اليوم صحيا:

حالتك النفسية مستقرة وحالتك الجسدية رائعة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان تحسن الوضع المالى.



برج الأسد: متفاخر

من مواليد 23 / 6 وحتى 22 / 8.

يتميز مولود برج الأسد، بالإبداع، الكرم، سعة العقل، الدفء، التفاؤل، عدم الخوف ، والقدرة الكبيرة على الإنجاز، ويعيبه، التسلط، التفاخر، الغطرسة، التشدد، وعدم الصبر.

حظ برج الأسد اليوم مهنيا:

تجد تشجيع من مديرك بغعد ابتعادك عن الدخول فى مهاترات.

حظ برج الأسد اليوم عاطفيا:

تشعر بأن حالتك العاطفية جيدة نهارا ورائعة ليلا.

حظ برج الأسد اليوم صحيا:

حالتك الجسدية جيدة فى الصباح وحالتك النفسية مستقرة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد كثير من الاستقرار العائلى.



برج العذراء: ذكى

من مواليد 23 / 8-22 / 9.

يتميز مولود برج العذراء بأنه عملى، مجتهد، دقيق، ذكى، متواضع، يمكن الاعتماد عليه، يتكيف بسهولة، يحب الاستقرار، منظم فى حياته، ويسعى للكمال، ويعيبه، الخجل، القسوة، كثرة القلق، كثرة الانتقاد.

حظ برج العذراء اليوم مهنيا:

تحسن فى حياتك المهنية بفعل تنفيذ المهام سريعا.

حظ برج العذراء اليوم عاطفيا:

تحسن فى حياتك العاطفية بسبب اهتمامك بشريك الحياة.

حظ برج العذراء اليوم صحيا:

حالتك الجسدية مستقرة نهارا وحالتك النفسية معقولة فى الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء الحصول على مبلغ قليل مع دخول المساء.



برج الميزان: رومانسى

من مواليد 23 / 9 وحتى 23 / 10.

يتميز مولود برج الميزان، بأنه، رومانسى، ساحر، محبوب، مؤدب، صاحب مبادئ، يقدس الحياة الزوجية، ويعيبه، الانطواء، السذاجة، والتردد.

حظ برج الميزان اليوم مهنيا:

علاقتك بالمدير مستقرة اليوم بسبب التزامك فى العمل.

حظ برج الميزان اليوم عاطفيا:

احترس قد تنزلق فى علاقة حب تنسف استقرار حياتك.

حظ برج الميزان اليوم صحيا:

تعيش حالة جسدية جيدة وحالة نفسية متميزة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان قليل من الإستقرار المجتمعى.



برج العقرب: عنيد

من مواليد 24 / 10 وحتى 21 / 11.

يتميز مولود برج العقرب، بالعاطفة، القوة، الإثارة، قوة الشخصية، العزيمة، كتم الأسرار، ويعيبه، حب التملك، الغيرة، العند، الغموض، الفضول.

حظ برج العقرب اليوم مهنيا:

تتوتر علاقتك بالمدير بسبب وشاية من زميلك.

حظ برج العقرب اليوم عاطفيا:

حالتك العاطفية مستقرة فى أول المساء.

حظ برج العقرب اليوم صحيا:

حالتك الجسدية جيدة نهارا وحالتك النفسية مستقرة فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

يتوقع علماء الفلك لمواليد العقرب توتر الأجواء الأسرية والمالية.



برج القوس: منطوى

من مواليد 22 / 11 وحتى 21 / 12.

يتميز مولود برج القوس، بالمرح، التفاؤل، حب الحرية، الصدق، الذكاء المغامرة، ويعيبه، الإهمال، عدم تحمل المسؤولية، الميل للانطواء، السطحية، عدم اللباقة، القلق، المزاج المنحرف، الخروج عن المألوف.

حظ برج القوس اليوم مهنيا:

علاقتك بالمدير ستكون جيدة اليوم بفعل توقفك عن الشكوى.

حظ برج القوس اليوم عاطفيا:

حياتك العاطفية مستقرة وقد تلتقى الحبيب فى اول الليل.

حظ برج القوس اليوم صحيا:

تشعر بأن حالتك الجسدية متميزة وحالتك النفسية رائعة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس قليل من الاستقرار العائلى.



برج الجدى: متشدد

من مواليد 22 / 12 وحتى 19 / 1.

يتميز مولود برج الجدى بأنه عملى، عقلانى، مرح، صبور، قاسى على الصعيد الاجتماعى، بطىء فى تكوين علاقاته الاجتماعية، مهتم بالتقاليد أكثر من اللازم، ومتشائم فى كثير من الأحيان.

حظ برج الجدى اليوم مهنيا:

تعيش تحسن ملحوظ فى علاقتك بالمدير اليوم.

حظ برج الجدى اليوم عاطفيا:

تتحسن علاقتك بشريك الحياة نهارا وتتوتر ليلا.

حظ برج الجدى اليوم صحيا:

تحسن الحالة الجسدية وتوتر فى الحالة النفسية بعد دخول الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

يتوقع علماء الفلك لمواليد الجدى قليل من الاستقرار المالى.



برج الدلو: مندفع

من مواليد 20 / 1 وحتى 18 / 2.

يتميز مولود برج الدلو، بأنه ودود، مستقل، يتسم بالذكاء،مبتكر، مرح، يتميز بالأصالة والمثالية، عاشق، وفى العاطفة يحاول أن يقدم الكثير لإرضاء شريكه مما يجعل شخصيته قوىة، ومن عيوبه، عنيد، مشاكس، وتصرفاته غير متوقعة.

حظ برج الدلو اليوم مهنيا:

مديرك قد يغضب منك اليوم لفشلك فى إنجاز مهمة.

حظ برج الدلو اليوم عاطفيا:

علاقتك بالحبيب جيدة نهارا ومستقرة فى المساء.

حظ برج الدلو اليوم صحيا:

حالتك النفسية مستقرة ظهرا وحالتك الجسدية جيدة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

يتوقع، علماء الفلك، لمواليد برج الدلو، توتر الوضع الاقتصادى.



برج الحوت: معطاء

من مواليد 19 / 2 وحتى 20 / 3.

يتميز مولود برج الحوت، بأنه اجتماعى، مخلص، غير مادى،غير أنانى، ويعيبه، ضعف الشخصية، سهولة الانقياد، الغموض.

حظ برج الحوت اليوم مهنيا:

تعيش استقرار مهنى غير مسبوق اليوم بفعل توددك لرئيسك فى العمل.

حظ برج الحوت اليوم عاطفيا:

توتر عاطفى قد ينتهى فى أول الليل عليك التودد أكثر لشريك الحياة.

حظ برج الحوت اليوم صحيا:

حالتك الجسدية مستقرة نهارا وحالتك النفسية رائعة فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت توتر العلاقة مع أحد الجيران.