وصفات طبيعية لعمل بلسم للشعر.. يقلل التجعيد ويمنحه القوة والنعومة



وصفات طبيعية لعمل بلسم للشعر وصفات طبيعية لعمل بلسم للشعر



تعانى بعض النساء من الشعر المجعد الجاف، الذى تجعد صعوبة فى تصفيفه، لذلك تشعر بالإحراج أثناء الجلوس بين زملائها فى العمل أو أصدقائها، ولعلاج هذه المشكلة يمكن اتباع وصفات طبيعية لعمل بلسم للشعر، والتى يمكن تنفيذها فى المنزل من خلال استخدام مكونات طبيعية بسيطة، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " kinkycurlyyaki ".





الأفوكادو وإكليل الجبل



يساعد الأفوكادو وإكليل الجبل على ترطيب الشعر وتقويته، ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير 1/2 كوب زبدة الشيا الخام و2 ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو و6 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري، ثم إذابة زبدة الشيا وخلطها بثمرة الأفوكادو وزيت إكليل الجبل، ووضع المزيج فى الثلاجة، حتى يصبح قوامه متماسك، ويضع المزيج على الشعر عند الحاجة.





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زيت شجرة الشاييساعد زيت شجرة الشاى على ترطيب الشعر وعلاج أمراض فروة الرأس مثل الصدفية، كما يساعد على تقوية الشعر، ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير 2 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا ونصف كوب زبدة الشيا و2 ملعقة كبيرة من جل الصبار مع 2 ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي ونصف كوب حليب جوز الهند، ثم إذابة زبدة الشيا وإضافة زيت الجوجوبا وجل الصبار وزيت شجرة الشاي وحليب جوز الهند، وخلط المكونات ثم وضعها فى الثلاجة، حتى يصبح القوام متماسك وتستخدم كبلسم للشعر.زيت اللافندريعزز زيت اللافندر من نمو الشعر ويساعد على ترطيبه، ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير 1/2 كوب حليب جوز الهند و3 ملاعق صغيرة من زبدة الشيا و2 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا و5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، ثم مزج حليب جوز الهند مع زبدة الشيا المذابة، ثم إضافة الزيوت، وصب الخليط في زجاجة رذاذ صغيرة، لوضعه فى الشعر عند الحاجة لكن مع ضرورة تدفئة الخليط قبل الاستعمال.