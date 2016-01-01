

موضة طلاء أظافر خريف 2020.. الوردي الفاتح لحفلات الزفاف والأخضر للجريئات موضة طلاء أظافر خريف 2020.. الوردي الفاتح لحفلات الزفاف والأخضر للجريئات



تتغير الفصول، وتتغير معها الكثير من ملامح الموضة مثل اتجاهات المانيكير، ومع اقتراب فصل الخريف تبدأ الفتيات في البحث عن موضة طلاء الأظافر لخريف 2020، والتي تميل في كثير من الأحيان إلى الألون الأكثر قتامة إلى جانب الألوان الأخرى التقليدية التي اعتدنا عليها، ونقدم لكِ نقلًا عن موقع "allure" موضة طلاء أظافر خريف 2020.



العنابي

جزء من مجموعة مانيكير خريف 202، هو اللون العنابي الذي يشبه النبيذ، أو لون التوت الأحمر الغامق، والذي سيضفي لمعانًا أنيقًا على أظافرك.



درجات التوت

أحدث مجموعة من ألوان طلاء الأظافر تعتمد بشكل كبير على درجات ألوان التوت المختلفة، والتي تتكون من 6 ألوان نابضة بالحياة يمكنك الاختيار من بينها وفقًا لدرجة لون بشرتك وما يناسبها من ألوان، لكن تظل الظلال الأرجوانية العميقة مذهلة دائمًا على الأظافر.

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اللون الأزرقرغم أنها موضة طلاء أظافر الخريف، لكن هذا لا يعني أن جزءًا من ألوان الصيف المبهجة لا يمكنها البقاء معك، ويعد اللون النيلي المشرق غير الشفاف من أبرز ألوان طلاء الأظافر موضة هذا العام، وهو مناسب لجميع ألوان البشرة.الوردي الفاتحيضفي اللون الوردي الفاتح إطلالة كلاسيكية ويجعل الأظافر تبدو أنيقة بنفس القدر. يتميز الطلاء الوردي الباهت بدرجات خوخية باهتة، مما يضيف الدفء واللون إلى بشرتك، وهو مثاليًا لموسم الزفاف في الخريف.الأخضر الداكن اللامعطلاء الأظافر الأخضر العميق موضة حريف 2020 أيضًا، ويتميز بكونه جريء وغير متوقع، ويمكنك وضع طبقة من الطلاء اللامع معه لتضفي عليه لمسة احتفالية.