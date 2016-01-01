تتغير الفصول، وتتغير معها الكثير من ملامح الموضة مثل اتجاهات المانيكير، ومع اقتراب فصل الخريف تبدأ الفتيات في البحث عن موضة طلاء الأظافر لخريف 2020، والتي تميل في كثير من الأحيان إلى الألون الأكثر قتامة إلى جانب الألوان الأخرى التقليدية التي اعتدنا عليها، ونقدم لكِ نقلًا عن موقع "allure" موضة طلاء أظافر خريف 2020.
العنابي
جزء من مجموعة مانيكير خريف 202، هو اللون العنابي الذي يشبه النبيذ، أو لون التوت الأحمر الغامق، والذي سيضفي لمعانًا أنيقًا على أظافرك.
درجات التوت
أحدث مجموعة من ألوان طلاء الأظافر تعتمد بشكل كبير على درجات ألوان التوت المختلفة، والتي تتكون من 6 ألوان نابضة بالحياة يمكنك الاختيار من بينها وفقًا لدرجة لون بشرتك وما يناسبها من ألوان، لكن تظل الظلال الأرجوانية العميقة مذهلة دائمًا على الأظافر.
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التعليقات على موضة طلاء أظافر خريف 2020.. الوردي الفاتح لحفلات الزفاف والأخضر للجريئات
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