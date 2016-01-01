9 أخطاء فى الديكور والحياة اليومية تسبب الخلافات الزوجية.. خلى بالك منها



الخلافات الزوجية الخلافات الزوجية



قد يتشاجر بعض الأزواج على أتفه الأسباب مثل كسر إناء أو كوب ماء بدون قصد أو عند التفوه بلفظ أو كلمة غير مقصودة، الأمر الذى قد يستمر لفترة طويلة من الوقت، والذى له تأثير سيىء على نفسية أفراد الأسرة، دون أن يفهم كل من الزوجين سبب العراك الحقيقى.



إلا أن الدكتورة حنان زينال خبيرة العلاج بالطاقة ترى أن السبب يمكن أن يرجع للطاقة فى المنزل، والتى سببتها عادات يومية أو حتى ترتيب قطع الأثاث.



اسباب الشجار بين الأزواج بدون سبب :



قالت خبيرة العلاج بالطاقة ـ"اليوم السابع" إن الشجار بين الأزواج دون وجود سبب واضح، يعود لأسباب مختلفة قد لا تخطر على بال أحد، مثل :

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- الكراكيبيتسبب عدم ترتيب الملابس وإلقائها على المقاعد وكذلك ترك بعض قطع الأثاث القديمة غير مرتبة، فى الشعور بالانزعاج وخلق حالة من الشجار بين الأزواج .- ألوان الطلاءيتسبب لون الأحمر الداكن فى طلاء الجدران، فى الشعور بالغضب بين الأزواج.- كثرة الأثاثيتسبب كثرة قطع الأثاث داخل غرف المعيشة وعدم إتاحة فرصة للتحرك بأنحاء الغرفة فى الشعور بالغضب وبالتالى الشجار بين الأزواج .الشجارشجار-غبار الأتربةيتسبب غبار الأتربة على قطع أثاث المنزل خاصة المفارش والستائر فى إشعال فتيل المشاكل والشجار بين الأزواج، بسبب إنها قد تكون ألتقطت ذبذبات المشاجرة الأخيرة، تسببت فى مشاجرة أخرى.-عدم تهوية الغرفةيتسبب عدم تهوية غرف المنزل وتعرضها للشمس فى خلق طاقة سلبية وتشاجر بين الأزواج، ولذلك ينصح اصحاب المنازل التى لا تتعرض للشمس بإشعال شمعة لأنها تساعد على التخلص من الطاقة السلبية، أو وضع ماء وملح فى أركان الغرفة مع تغيرها كل يومين.- تقليم الأظافر ليلايتسبب تقليم الأظافر وتنظيف المنزل من الأتربة ليلاً فى خلق طاقة سلبية بين الأزواج.-عدم إغلاق غطاء المرحاضيعتبر عدم تنظيف الحمام وإغلاق غطاء المرحاض وفتح باب الحمام فى خلق طاقة سلبية بين الأزواج .- عدم زراعة نبات أخضرعدم الاهتمام بزراعة نبات أخضر بالمنزل، يتسبب فى خلق طاقة سلبية بين الأزواج، لذلك ينصح بزراعة نبات أخضر ووضعه فى إتجاه الشرق لتزويد الطاقة الإيجابية، ويفضل تجنب الصبار والنباتات ذات الأوراق المدمببة.-الإضاءة القويةتتسبب الإضاءة القوية فى زيادة الطاقة السلبية بين الأزواج، لذلك ينصح بتخفيض الإضاءة بالمنزل.