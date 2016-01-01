بأقل مجهود.. أفضل طريقة لإزالة الشعر نهائيا بالخل والملح



أفضل طريقة لإزالة الشعر أفضل طريقة لإزالة الشعر

أفضل طريقة لـ إزالة الشعر والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي هو أمر تبحث عنه الكثير من السيدات للوصول إلي علاجات فعالة لـ إزالة شعر الوجه ويمكنك استخدامها بسهولة في منزلك وبدون ألم.



ونقدم إليك طريقة إزالة الشعر بمعجون الأسنان والملح والخل نهائيا وهو ما يؤدى لتساقط الشعر بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود.



طريقة إزالة الشعر مدى الحياة

1 بابايا نيئة

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

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طريقة إزالة الشعر مدى الحياة بالخطواتقشري البابايا وقطعيها إلى قطع صغيرة وأهرسي القطع لعمل عجينة واخلطي معجون البابايا مع مسحوق الكركم.ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائياالنتائج: إنزيم Papain موجود في البابايا النيئة، يفكك بشرة شعر الإنسان ويسبب تساقطه بشكل طبيعيطريقة إزالة الشعر بالملح بقناع مذهل2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد1 ملعقة كبيرة عصير ليمونملعقة من الملحطريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعرطريقة إزالة الشعر بالسويت بالمكونات ..1 ملعقة كبيرة عسل2 ملاعق كبيرة من السكر1 ملعقة كبيرة ماءطريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..نضع السكر في وعاء ونضيف إليه العسل والماء وضعى الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى يذوب السكر ويمتزج مع السوائل.ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ثم ضع قطعة من القماش فوق الخليط واتركيه يبرد لبضع ثوان واسحبي الشريط في الاتجاه المعاكس الذي ينمو فيه شعرك.كرر: كلما دعت الحاجةالنتائج: يزيل قناع التقشير هذا جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور ويقشر خلايا الجلد الميتة بشكل مثالى و ازإلة الشعرطريقة إزالة الشعر بالخل والريحان2 بصلة متوسطة الحجم10-12 ورقة ريحاننصف ملعقة خلطريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألمطريقة إزالة الشعر نهائيا بزيت اللافندر1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر4-6 قطرات من زيت شجرة الشايطريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطواتاخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.طريقة إزالة الشعر من الجذورمكونات:2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان1 موزة ناضجةطريقة إزالة الشعر من الجذور بالخطواتخذى موزة واهرسها لعمل عجينة. واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.ضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع.النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيد لبشرة الوجه.أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروسمكونات:1 ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين غير المنكه3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسمبضع قطرات من عصير الليمونطريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروس بالخطواتفي وعاء ، اخلطي الجيلاتين مع الحليب وعصير الليمون وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 15-20 ثانية.بعد إخراج الخليط من الميكروويف ، اتركيه يبرد لبضع ثوان ، ثم ضعيه على وجهك مباشرة. دعي القناع على وجهك لمدة 5 دقائق ، ثم قشريه بأصابعك وكرريه كلما دعت الحاجة.النتائج: القناع لزج للغاية وقادر على تقشير جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور . يمكن أن يساعدك أيضًا على التخلص من الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة فى المناطق الحساسةأفضل طريقة لإزالة الشعر بمعجون الأسنانمكونات:زيت القرنفلملعقة من معجون الأسنانتنصح خبيرة التجميل بإستخدام معجون الأسنان و فرده على الشعر وتركه إلى أن يجف من 10 دقائق إلى ربع ساعة \إذا لم يوجد لديك معجون الأسنان يمكنك استخدام زيت القرنفل فهو زيت فعال جدا ويستخدم كمادة مخدرة ويوضع بنفس الطريقة التى يستخدم بها معجون الأسنان.