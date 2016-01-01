بأقل مجهود.. أفضل طريقة لإزالة الشعر نهائيا بالخل والملح

أفضل طريقة لإزالة الشعر
أفضل طريقة لـ إزالة الشعر والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي هو أمر تبحث عنه الكثير من السيدات للوصول إلي علاجات فعالة لـ إزالة شعر الوجه ويمكنك استخدامها بسهولة في منزلك وبدون ألم.
ونقدم إليك طريقة إزالة الشعر بمعجون الأسنان والملح والخل نهائيا وهو ما يؤدى لتساقط الشعر بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود.
طريقة إزالة الشعر مدى الحياة
1 بابايا نيئة
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
طريقة إزالة الشعر مدى الحياة بالخطوات
قشري البابايا وقطعيها إلى قطع صغيرة وأهرسي القطع لعمل عجينة واخلطي معجون البابايا مع مسحوق الكركم.
ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائيا
النتائج: إنزيم Papain موجود في البابايا النيئة، يفكك بشرة شعر الإنسان ويسبب تساقطه بشكل طبيعي
طريقة إزالة الشعر بالملح بقناع مذهل
2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح
طريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..
ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.
ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر
طريقة إزالة الشعر بالسويت بالمكونات ..
1 ملعقة كبيرة عسل
2 ملاعق كبيرة من السكر
1 ملعقة كبيرة ماء
طريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..
نضع السكر في وعاء ونضيف إليه العسل والماء وضعى الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى يذوب السكر ويمتزج مع السوائل.
ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ثم ضع قطعة من القماش فوق الخليط واتركيه يبرد لبضع ثوان واسحبي الشريط في الاتجاه المعاكس الذي ينمو فيه شعرك.
كرر: كلما دعت الحاجة
النتائج: يزيل قناع التقشير هذا جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور ويقشر خلايا الجلد الميتة بشكل مثالى و ازإلة الشعر
طريقة إزالة الشعر بالخل والريحان
2 بصلة متوسطة الحجم
10-12 ورقة ريحان
نصف ملعقة خل
طريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..
أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.
النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم
طريقة إزالة الشعر نهائيا بزيت اللافندر
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي
طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.
كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.
النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.
طريقة إزالة الشعر من الجذور
مكونات:
2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان
1 موزة ناضجة
طريقة إزالة الشعر من الجذور بالخطوات
خذى موزة واهرسها لعمل عجينة. واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.
ضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع.
النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيد لبشرة الوجه.
أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروس
مكونات:
1 ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين غير المنكه
3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم
بضع قطرات من عصير الليمون
طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروس بالخطوات
في وعاء ، اخلطي الجيلاتين مع الحليب وعصير الليمون وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 15-20 ثانية.
بعد إخراج الخليط من الميكروويف ، اتركيه يبرد لبضع ثوان ، ثم ضعيه على وجهك مباشرة. دعي القناع على وجهك لمدة 5 دقائق ، ثم قشريه بأصابعك وكرريه كلما دعت الحاجة.
النتائج: القناع لزج للغاية وقادر على تقشير جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور . يمكن أن يساعدك أيضًا على التخلص من الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة فى المناطق الحساسة
أفضل طريقة لإزالة الشعر بمعجون الأسنان
مكونات:
زيت القرنفل
ملعقة من معجون الأسنان
تنصح خبيرة التجميل بإستخدام معجون الأسنان و فرده على الشعر وتركه إلى أن يجف من 10 دقائق إلى ربع ساعة \
إذا لم يوجد لديك معجون الأسنان يمكنك استخدام زيت القرنفل فهو زيت فعال جدا ويستخدم كمادة مخدرة ويوضع بنفس الطريقة التى يستخدم بها معجون الأسنان.
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