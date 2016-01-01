شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك



شخصيتك من تاريخ ميلادك شخصيتك من تاريخ ميلادك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



شخصية اليوم



وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 31 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام وهى أنه ليوم ، قد تستفيد ماليًا ، ولكن قد تضطر إلى بذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك.

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يُنصح بتوخي الحذر في معاملاتك المالية. قد يزيد إجهادك فيما يتعلق بالوظائف. عليك أن تحاول تجنب الكلام القاسي ، وإلا فإنك ستقضي وقتك الثمين في ورطة دون داع.نصيحة علم الابراج ..سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لك على صعيد العمل. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية ، فقد تزداد مسؤولياتك. أولئك الذين يقومون بهذه المهمة قد يواجهون الشدائد.إذا كنت تتبنى أسلوب حياة منضبطًا ، يمكنك التخلص من المشاكل الصحية. حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع أفراد عائلتك ويمكن تلقي أي نصيحة مهمة من الأصدقاء.