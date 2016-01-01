

علاجات منزلية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية علاجات منزلية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية

تتعدد وتختلف أسباب الإصابة بـ الجيوب الأنفية من شخص لآخر، ويرجع التهاب الأنف والجيوب الأنفية إلى وجود زوائد لحمية أنفية أو عن طريق الحاجز الأنفي.



ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة شائعة وتعد أبرز أعرا وجود مخاط سميك وانسداد أو احتقان الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس وألم، وتورم حول عينيك وانخفاض الشعور بالرائحة والذوق عند البالغين أو السعال عند الأطفال و السعال و التهاب الحلق.



أعراض الجيوب الأنفية

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على الجانب الآخر، يمكن التخلص من التهاب الجيوب الأنفية مثل آلام الوجه والصداع والشعور بانسداد الأنف والحمى بمجموعة الحيل السريعة التالية، فهى تساعد فى التقليل من التهابات الجيوب الأنفية إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد":-كمادات دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق، سيبدأ تدفق الجيوب الأنفية ويقلل من انسداد الأنف.-يمكنك الشطف بواسطة الماء المالح لصنعها في المنزل يمكنك إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الدافئ.-تساعد التوابل على فتح الممرات الأنفية، وستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.