تتعدد وتختلف أسباب الإصابة بـ الجيوب الأنفية من شخص لآخر، ويرجع التهاب الأنف والجيوب الأنفية إلى وجود زوائد لحمية أنفية أو عن طريق الحاجز الأنفي.
ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يعد التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة شائعة وتعد أبرز أعرا وجود مخاط سميك وانسداد أو احتقان الأنف، مما يسبب صعوبة في التنفس وألم، وتورم حول عينيك وانخفاض الشعور بالرائحة والذوق عند البالغين أو السعال عند الأطفال و السعال و التهاب الحلق.
أعراض الجيوب الأنفية
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علاجات منزلية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق