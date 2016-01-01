قدمت الدكتورة سوسن الغزال، خبيرة التغذية، فوائد الكريز الصحية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
فوائد الكريز:
1) فعال جدا في إنقاص الوزن بالاعتماد عليه كإحدى الوجبات اليومية.
2) فعّال في مقاومة الضرر التأكسدي: لاحتوائه على مضادات الأكسدة؛ كالفينولات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والميلاتونين، والكاروتينات، كما تحمي هذه المركبات الهيموجلوبين من التأكسد، بالإضافة إلى الوقاية من انحلال الدم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 فوائد لـ الكريز لصحتك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق