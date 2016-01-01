غير الطعام .. 6 أشياء تؤدي إلى الإصابة بـ الانتفاخ



الانتفاخ الانتفاخ

الانتفاخ يعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، ويعتقد البعض أنه يصاب بـ الأنتفاخ نتيجة تناول الطعام فقد ولكن لا يعلم العديد أن هناك الكثير من الأسباب الأخري التي تؤدي إلي الشعور بالأنتفاخ.



كشفت الدكتورة سهام سوقية، اخصائية التغذية، عن أبرز الأشياء التي قد تسبب الشعور بالانتفاخ المزعج غير تناول الطعام ومنها..



- الجلوس لعدة ساعات يصبح التمثيل الغذائي بجسمك بطئ بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى الانتفاخ

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