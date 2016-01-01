غير الطعام .. 6 أشياء تؤدي إلى الإصابة بـ الانتفاخ

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الانتفاخ

الانتفاخ يعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، ويعتقد البعض أنه يصاب بـ الأنتفاخ نتيجة تناول الطعام فقد ولكن لا يعلم العديد أن هناك الكثير من الأسباب الأخري التي تؤدي إلي الشعور بالأنتفاخ.

كشفت الدكتورة سهام سوقية، اخصائية التغذية، عن أبرز الأشياء التي قد تسبب الشعور بالانتفاخ المزعج غير تناول الطعام ومنها..

- الجلوس لعدة ساعات يصبح التمثيل الغذائي بجسمك بطئ بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى الانتفاخ

- شرب العصائر بالشفاطة يسبب دخول الهواء للمعدة وبالتالي الانتفاخ
‏- السفر الضغط العالي في الطائرة يؤثر على معدتك فيسبب انتفاخ بالبطن
- تناول بعض الأدوية من آثارها الجانبية حدوث انتفاخ بالبطن
- وجود مشكلة بالجهاز الهضمي مثل القولون العصبي
- تناول المشروبات الغازية تسبب الانتفاخ بسبب فقاعات الهواء

المصدر: elbalad

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