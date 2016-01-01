اعتاد قيادات الإخوان وحلفائهم على التحريض والتآمر ضد الدولة المصرية بشتى السبل، وذلك عن طريق الترويج للأكاذيب والشائعات عبر قنواتهم أو السوشيال ميديا.
قائمة الإخوان المحرضين ضد مصر طويلة من بينها معتز مطر ومحمد ناصر وإبراهيم منير ومحمد عبد المقصود وعمرو دراج ومحمود حسين وغيرهم.
وللتعرف على كيف أساء هولاء للشعب المصرى وحاولوا الإضرار بمصالحه وباقتصاده وبتشويه سمعة بلدهم عبر منصاتهم المختلفة شاهد الفيديو التالى..
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قادة التحريض الإخوانى ضد مصر والإضرار بمصالح البلد.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق