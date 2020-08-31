القاهرة - مباشر: أظهر تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية المصري، من عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه تم عقد 145 جلسة مزايدة خلال العام المالى الماضى.
وأوضح التقرير أن حصيلة بيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضى والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بلغت مليارًا و184 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 31.6% عن المستهدف؛ وذلك رغم أزمة «كورونا» التي فرضت التوقف الإجباري لعقد جلسات المزايدت لمدة تتجاوز 3 أشهر؛ بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى الجهود المبذولة للانتهاء من بيع وتصريف كل الحاويات بالجمارك، موضحًا أنه تم عقد العديد من جلسات المزايدة لبيع حاويات وبضائع مصلحة الجمارك خلال الفترة من 12 إلى نهاية يوليو الماضى، وبلغت الحصيلة 44 مليونًا و550 ألف جنيه، ويجرى حاليًا استكمال إجراءات البيع والتصرف في الحاويات المتبقية.
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التعليقات على هيئة الخدمات الحكومية: 1.2 مليار جنيه حصيلة 145 مزايدة خلال 2019-2020
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