

الدولار يتراجع أمام الجنيه بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الدولار يتراجع أمام الجنيه بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الدولار الامريكي، أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، بقيمة بلغت نحو قرشا واحدا في بعض البنوك العاملة في الاسواق المحلية.



وتراجع سعر الدولار، 5 قروش أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، بينما انخفض بقيمة بلغت 6 قروش في البنك المركزي المصري.



وسجل سعر الدولار نحو 15.82 جنيه للشراء، و 15.92 جنيه للبيع،

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في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.79 جنيها للشراء، و 15.92 جنيه للبيع،فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.81 جنيه للشراء، و 15.91 جنيه.وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.81 للشراء، 15.91 جنيه للبيع.وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.وقد قرر البنك المركزى المصرى، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.